Monitora de irresistible cardio con raíces en el puerto y en Argentina

Lo normal en una ciudadana de los Poblats Marítims es llevar historia de barrio detrás. Blanca López lo tiene porque su abuelo paterno «trabajó en los astilleros, haciendo barcos». Pero la peculiaridad llega de más lejos por la parte paterna. «Mi padre es argentino. Nació allí y se vino con 14 años». Y ante la pregunta: «Se llama Baldomero, pero solo Baldomero, sin ningún otro nombre». Y ante la pregunta: «No, ya no tiene acento. Por desgracia, porque me gusta. Es xarraor como todo buen argentino. Ir allí es un viaje familiar que tenemos pendiente para conocer su historia».

Pero eso tendrá que esperar porque ahora, la atención está en el futuro inmediato: una plaza en lo más alto que su hermana ya rozó como preseleccionada hace diez años. «Es por ella por la que somos falleros. De pequeña vio un pasacalle, le gustó eso de niñas vestidas de princesitas y la apuntaron a la falla que está debajo de casa de mis abuelos, luego se apuntaron mis padres y al cabo de un tiempo aparecí yo y también me apuntaron». Fue fallera mayor infantil en 2010 y ahora repite vivencias.

Body Combat, Body Pump, Zumba...

Como vivencias son su vida profesional. Muy original. «Antes quería ser fotógrafa, la vida dio un giro porque no pude entrar en el grado superior y me introduje en el de deporte. Los mejores años de tu vida». Y ahora, tras habilitarse en Les Mills, es feliz con su trabajo de «monitora de gimnasio». Cruza la ciudad cada día para llegar a los Viva Gym de Tres Forques y Patraix. Da clases de todo lo más al día: «Body Combat, Body Pump, Zumba, Pilates, Yoga, Spinning...». Y hasta ha hecho sus pinitos, «pero de entrenamiento, no de competición» con las artes marciales mixtas. «He entrenado MMA con hombres y me gusta practicarlo y también verlo». Todo suena a resistencia y cardio. «Si hago tres clases diarias, un entrenamiento de fuerza y bailes regionales en un lunes cualquiera... y a las seis de la mañana a abrir el gimnasio». Imparable que se dice.

Y profunda con los tatuajes de la piel, que refleja toda una vida. «Tienen mucha historia: uno es con una de mis mejores amigas, la fallera mayor de 2026. Estuvimos mucho tiempo separadas, nos gustan las flores y son dos brazos entrelazados. Un ‘Indivisibles’ por mis primas. Somos un pack indivisible de tres. Detrás llevo la luna de El Principito, que representa a mi hermana y que lo tenemos los dos».

Y otro es psicología aplicada: «La formula de éxito de la persona. Conocimiento y Habilidad te llevan a muchos sitios, pero la A es Actitud. Y en el tobillo llevo las iniciales de mis abuelos». Un FMV o un CH tatuado tampoco estaría mal.