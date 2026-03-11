Renfe refuerza las fallas con 2.100 trenes de cercanías en pleno enfrentamiento del Gobierno y el ayuntamiento

Mientras el Gobierno y el Ayuntamiento de València siguen a la greña por la suspensión de las cercanías en la estación del Norte durante las mascletaes, el operador estatal Renfe ha programado la circulación de 2.100 trenes de Cercanías con origen y destino València durante la semana fallera con una oferta global que supera los 2 millones de plazas, "lo que supone un incremento de un 35% con respecto al servicio habitual".

Desde el próximo viernes, 13 de marzo, hasta la madrugada del viernes 20 de marzo la compañía establece la circulación de 310 servicios especiales de Cercanías, 235 diurnos y 75 nocturnos y, además, la mayoría de los trenes circularán al doble de su capacidad habitual.

Todos los servicios especiales tendrán origen y destino la Estación del Norte de València. Los trenes nocturnos circularán entre la 01.00 y las 05.53 horas en cuatro líneas del núcleo de València durante los días de mayor afluencia de viajeros.

La línea C1 València-Cullera-Gandia, contará con 65 trenes especiales de los cuales 19 son nocturnos. Los trenes nocturnos, con salida desde València Nord entre la 1:10 y las 4:35 horas, se han programado hasta Cullera cada 35 minutos y hasta Gandia con una frecuencia de 1 hora y 10 minutos para los días de mayor afluencia.

La línea C2 València-Xàtiva-L'Alcudia, contará con 120 servicios especiales para el periodo mencionado, 20 de ellos son nocturnos. Los servicios nocturnos se han programado con salida desde València Nord entre la 1.00 y las 4.40 horas, hasta Algemesí cada 40 minutos y hasta L'Alcudia de Crespins saldrán trenes con una frecuencia de 1 hora y 15 minutos para la madrugada del 19 de marzo, el resto de los días, entre la madrugada del 15 y la del 20 de marzo, circularán trenes nocturnos hasta L'Alcudia con una frecuencia menor.

Para la línea C3, entre València y Buñol, se han programado, desde la madrugada del 15 hasta la madrugada del 20 de marzo, 16 trenes nocturnos que circularán entre la 1.15 y las 4.30 horas desde València Nord hasta Buñol los días de mayor afluencia (17, 18 y 19) para el resto de los días la frecuencia será menor.

Para la línea C6 València-Castellón, la programación especial es de 109 trenes, 20 de ellos nocturnos. Entre la 1:00 y las 4:45 horas, circularán trenes especiales con salida desde València Nord hacia Sagunto y hacia Castelló.

Media distancia

Por otro lado, se han reforzado también los servicios de Media Distancia con 18 trenes especiales: 3 para la relación entre València, Alicante y la Región de Murcia; 3 trenes especiales entre València, Albacete y Alcázar de San Juan y 12 especiales para la relación València con Xàtiva y con Alcoi.

Noticias relacionadas

Renfe recuerda que el tramo entre Xàtiva y Alcoi se realiza en autobús (el servicio por carretera también se ha reforzado desde el 13 al 20 de marzo). La oferta adicional en los trenes de Media Distancia para la semana fallera suma un total de 5.600 plazas.