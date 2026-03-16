El bebé de Gaza que encoge el corazón de las Fallas

En las Fallas de València hay abundante sátira, en todos los sentidos, y también compromiso social, cada vez más. Y este año la imagen más dura, o una de las más duras, la ha puesto la falla Arrancapins, que ha vuelto la mirada sobre la guerra de Gaza y ha puesto el énfasis en los más de 20.000 niños muertos a manos de Israel. Uno de sus ninots lleva por lema “Memoria incómoda”, y es una pieza elaborada por el taller de Jaume Chornet junto con la comisión fallera. La escultura representa el cuerpo de un bebé envuelto en un sudario con el rostro parcialmente visible, para denunciar la muerte de niños y niñas en la guerra de Gaza y la normalización de una tragedia que en demasiadas ocasiones queda reducida a cifras en las noticias.

La imagen impacta en el monumento e impacta en la sociedad. Tanto es así que Compromís per València le ha concedido este lunes el premi Somriure 2026, que reconoce el ninot con más carga de crítica social y política de la Exposición del Ninot. El galardón, que la formación valencianista otorga desde hace más de una década y que se decide mediante votación popular durante una visita a la exposición, pone en valor la tradición satírica y crítica de las Fallas.

Espíritu crítico

La portavoz de Compromís en el Ayuntamiento de València, Papi Robles ha entregado el premio a la comisión acompañada por el síndic de Compromís a les Corts Valencianes, Joan Baldoví y otros cargos de la formación valencianista. Robles ha destacado que “las Fallas son sátira y reflexión, y con estos premios queremos reconocer a los artistas y comisiones que mantienen viva el espíritu crítico que históricamente ha definido nuestra fiesta”.

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Por su parte, el concejal de Compromís Pere Fuset ha señalado que “la crítica social da sentido a plantar y quemar falla. Con este premio queremos reivindicar que las Fallas son arte popular que puede remover conciencias”. Fuset también apunta que con este premio enviamos un mensaje claro contra la violencia “a las antípodas de la actitud de la alcaldesa María José Catalá, que ordenó requisar y censurar els llibrets de las fallas municipales de 2023 porque incluían críticas al genocidio en Gaza”.