Las Fallas 2027 inician "l'apuntà" apenas nueve días después de la "cremà"

Apenas han pasado nueve días desde que se quemaron las Fallas 2026. Muy pocas comisiones que ya han llevado a cabo la elección de presidente -lo que ha habido sobre todo son juntas de disolución-, y un par de falleras mayores nombradas. Sin embargo, las fiestas de 2027 empiezan este fin de semana con la primera tanda de reorganización y reclutamiento de efectivos para la misma. Este sábado son ya bastantes las comisiones que anuncian la jornada de "l'apuntà".

Este ritual viene del pasado, cuando pertenecer a la comisión se revestía de la obligatoriedad de volver a inscribirse en el colectivo para el nuevo ejercicio. Ahora, con los sistemas informáticos establecidos, se cuenta con la renovación automática, salvo que se haga lo contrario: la comunicación de la baja. Y llega en un momento de inflexión importante en la sociedad fallera: el crecimiento exponencial, cuando no desmesurado, del censo de falleros.

La cantidad de miembros de una comisión tiene muchas "impurezas", puesto que hay personas apuntadas que no hacen, de facto, vida en la comisión y que están apuntadas de forma pragmática para participar en la Ofrenda. Un fenómeno que se multiplica en los meses de enero y febrero, en los que el censo crece aún más hasta los 128.675 anunciados el pasado 4 de marzo. A pesar de todas esas notas al margen, lo indudable es que la fiesta tiene un vigor social no ya fuerte, sino desbordado. Diferentes presidentes consultados por Levante-EMV han reconocido que, en los últimos días, lo que se han encontrado en los mails de la comisión "cuando no directamente a través de wasap" es la petición masiva de ingresar en la comisión como alta nueva.

Las medidas se han tenido que adoptar en numerosos casos, como el de cerrar censos y establecer listas de espera y aplicar la teoría del "tantos entran por tantos que salen". En un momento en el que, además, las bajas tampoco proliferan.

En cualquiera de los casos, la excepcional salud del "fenómeno Fallas" no quiere decir que no haya comisiones abiertas a incorporar nuevas altas, incluyendo una parte a las que la entrada de nuevos efectivos, y con ello, nuevos ingresos, no les vendría nada mal.

Apuntarse a la falla... o a la lista de espera

Pero no hace falta ser una falla precaria para anunciar las bondades propias. "Disfruta de la magia de esta Falla. No hay mejor plan que ser fallero y que te reciban con un plato de paella" (Sierra Martés-Miguel Servet), "Ven, apúntate y forma parte de nuestra fiesta" (Mariano Benlliure-Acequia Tormos), "Ven a disfrutar las fallas con nosoros los 365 días del año" (Jacinto Labaila-Manuel Simó)... son algunos de los mensajes con los que se han anunciado los actos de este sábado. Lo verdaderamente revelador es cómo cambian estos tiempos: véase el caso de la falla Periodista Gil Sumbiela-Azucena, que lo que anuncia es la "fiesta de inicio de ejercicio y apertura de lista de espera". Ya no se da la bienvenida a la comisión, sino al proyecto de serlo. Un "te guardamos la plaza para en cuanto podamos".

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L'Apuntà es, de alguna forma, una jornada de reunión después de las fiestas recién temporadas y también de puertas abiertas para que aquellos que todavía dudan puedan conocer a la comisión de falla, tanto para ellos como para los hijos, sea la de debajo de casa o alguna por la que ha mostrado interés.