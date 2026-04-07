Devoción, pirotecnia y la "batalla de comida" completan la visita de Carmen y Marta a Murcia

Carmen Prades y Marta Mercader han completado su visita a las Fiestas dela Primavera de Murcia con los actos que, a lo largo de los años, han conocido las falleras mayores invitadas desde que se estableció la relación con la fiesta hermana. Por la mañana, la misa huertana y la romería de la Virgen de la Fuensanta. A mediodía, la Tronaera, la versión local de la pirotecnia diurna. Y por la tarde, el desfile más gamberro y peculiar del arco mediterráneo: el Bando de la Huerta.

La Tronaera de Murcia / Fotofilmax

En la misma, Murcia reivindica su origen agrario a lo largo de la vega del Segura trayendo a las calles de la ciudad los productos que les han dado la fama y personalidad en una especial forma de recordar lo que son y de donde vienen. Una auténtica "batalla de comida", de la que los asistentes pueden regresar con prácticamente cualquier producto huertano, con la garantía de que, viniendo de Murcia, es de calidad.

Así, los carros y carrozas lanzan productos de huerta de todo tipo, que son recogidos por el público. Entre ellos, las falleras mayores de València y las representantes de Alicante y Castelló, que disfrutan de uno de los actos más desenfadados que tienen a lo largo del año. Con permiso de las Batallas de Flores, tanto la propia de València como la de Burriana.

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Y ahora, "dansà" y San Vicente

Con este acto, ambas han concluido los actos de visita de cortesía a Murcia. Ahora, ambas regresan a València para seguir acudiendo a los ensayos de la dansà, que hacen por las tardes. Como acto oficial tendrán que esperar al lunes 13, en que formarán parte de la comitiva de invitados oficiales en la Ofrenda a San Vicente Ferrer.