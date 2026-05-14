La comisión que cumple el ritual año tras año: los primeros bocetos de las Fallas 2027
Juan Bautista Vives ya tiene decididos lo monumentos que plantarán menos de dos meses después de la "cremà"
Se ha convertido en todo un clásico, casi un rito de iniciación, que hay una comisión de falla que es la primera en desvelar los bocetos de lo que plantará en el siguiente ejercicio. El año pasado se le escapó a medias, porque Alfonso el Magnánimo-Nave-Bonaire destapó primero el boceto infantil. Pero es Juan Bautista Vives la que, año tras año, se convierte en una particular ceremonia inaugural del festival de bocetos que, en los próximos meses, irán apareciendo.
Este año, además, más rápido que nunca, porque lo que normalmente se producía en junio, este año ha sido a más de diez meses de la "plantà". A la comisión le gusta este particular honor y no ha querido que se le adelantara nadie. Se pone en el mapa de alguna forma con una liturgia institucionalizada.
Segunda etapa
Para ello cuentan con la presencia de Cuadros y Zahonero, una pareja artística de ya largo recorrido, que dispone de infraestructura para preparar los proyectos a largo plazo. Se trata de la segunda época en la que están en esta demarcación -aunque inicialmente lo hizo Zahonero firmando en solitario- y ahora será la cuarta ocasión consecutiva que se presentan, habiendo sido su mejor resultado un segundo premio en 2025.
En 2027, la "Juanba" tendrá en la calle los proyectos "016-Tolerancia Cero" para el monumento grande y Toy Story para el infantil.
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