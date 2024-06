El sénior del CB Genovés llega a semifinales del Trofeo Federación de Segunda

El equipo sénior del Club Bàsquet Genovés cerró el pasado sábado una temporada histórica en la que se ha proclamado campeón de liga y ha alcanzado las semifinales del Trofeo Federación Senior de Segunda, en las que cedió ante el Loriguilla en un emocionante partido que se resolvió en la prórroga.

El pabellón Paco Cabanes el Genovés se vestía de gala el pasado sábado para la semifinal de la competición, con las gradas llenas y la afición animando durante todo el encuentro. El CB Genovés, campeón de liga del grupo C de Preferente, se enfrentaba en la semifinal al Giticsa Loriguilla, campeón del grupo B, dos conjuntos que llegaban al penúltimo partido de la competición después de eliminar al Maristas Valencia, en el caso de los de la Costera -vencieron por 84-72-, y al CB Jovens Almàssera B, en el caso del Loriguilla (84-66). Los de la Costera se medían en la semifinal a un Loriguilla invicto, que no ha cedido ningún partido durante la competición liguera y en el Trofeo Federación, pero los de Miquel Camarasa, también con una gran temporada, no se desalentaron y disputaron un gran encuentro, que acabó en empate, forzando la prórroga. Un tiempo extra en el que finalmente Loriguilla se llevó el triunfo por un resultado de 83-86.

El entrenador del CB Genovés, Miquel Camarasa, ha valorado la gran temporada del equipo sénior, rubricada con el Trofeo Federación, agradeciendo la entrega y el juego de los jugadores. “Sois el reflejo de una manera de vivir el baloncesto que va más allá del propio juego. Y es la nuestra, la del CBG. Sois un ejemplo para nuestros niños y niñas, nos debemos a ellos y ellas, porque las 19 personas que he tenido la suerte de entrenar este año habéis sido niños de la escuela. Qué lujo”. Camarasa también daba las gracias a la afición, “a todos y todas las que habéis subido al pabellón en algún momento de la temporada. Qué demostración de club”, expresaba, resaltando que son “ejemplo de afición incansable, fantasiosa, pero siempre respetuosa y por eso os habéis ganado el respeto de muchos de los equipos que han pasado por el Paco Cabanes. Nos emocionasteis y ahora viene lo más complicado, mantener esa grada durante la temporada que viene, que no será fácil. Pero estos niños os necesitan porque el CBG juega con un hombre más con vosotros”, manifestaba en referencia a la afición del club.

El CB Genovés felicitado al CB Loriguilla por el pase a la final del Trofeo Federación y afirma que “ha sido un auténtico lujo encontrarnos en el camino. Siempre podremos decir que hemos jugado contra un equipo con jugadores de tanta calidad”. La felicitación ha sido recíproca, y desde el Loriguilla ha felicitado al CB Genovés y a su afición, “el mejor equipo contra el que hemos jugado en toda la temporada, lástima no habernos encontrado en las dos finales, porque han sido merecedores por juego”. El Genovés y el Loriguilla también se enfrentaron el pasado febrero en la semifinal de la Copa Sénior Preferente, en la que también se impusieron los del Camp de Túria, en un intenso partido que finalizó con un ajustado 68-69. El Loriguilla se proclamaba después campeón de la Copa. El equipo del Camp de Túria también resalta a la afición del Genovés, “llenando el pabellón, cantando y saltando todo el partido, con tambores y bocinas, animando, chillando, pero muy respetuosos. Muy grandes, tanto el equipo como la afición del Genovés”.

El CB Genovés despide la temporada tras ceder en la semifinal del Trofeo Federación, pero pone de manifiesto la gran temporada y la gran competición realizada en el trofeo. “La línea entre ganar y perder un partido pende de un hilo muy delgado y el sábado nos tocó perder, pero ganamos mucho más”, afirman desde el club.