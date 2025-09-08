Xàtiva inicia el curso escolar con más de 4.000 matriculaciones y 214 vacantes en el conjunto de las etapas educativas

El alcalde de Xàtiva, Roger Cerdà, y la primera teniente de alcalde y concejala de Educación, Amor Amorós, han visitado esta mañana el CEI Teresa Coloma y el CEP Gozalbes Vera con motivo del inicio de curso, que ha transcurrido con normalidad y sin ninguna incidencia. Este año se han registrado más de 4.000 matriculaciones en todos los centros educativos de la ciudad. De estas, 820 corresponden a Infantil, 1.420 a Primaria y alrededor de 1.800 a la ESO. Los cálculos todavía son aproximados, ya que el proceso de matriculación continúa abierto. Cabe destacar que, a día de hoy, todavía hay vacantes disponibles en todos los cursos, por lo que se puede dar respuesta al alumnado recién llegado que llegue a la ciudad y necesite incorporarse más tarde. En Infantil hay 42 vacantes, 117 en Primaria y 55 en Secundaria.

Visita del alcalde y la concejala de Educación de Xàtiva al CEI Teresa Coloma. / Ajuntament Xàtiva

El alcalde de Xàtiva, Roger Cerdà, ha expresado que «la educación es una de nuestras prioridades, y se demuestra en un día como hoy, en el que los estudiantes vuelven a las clases tras unos meses de trabajo para mantener los centros educativos en las mejores condiciones, y donde también se refleja la gran labor que realizan maestros y profesores». En cuanto a las obras del Pla Edificant, Cerdà ha destacado que «continúan a buen ritmo las obras del Costera, mientras que en el Josep de Ribera ya pueden disfrutar del nuevo aulario, que este semestre se tiene como objetivo volver a licitar las del Attilio Bruschetti, y que se está trabajando para reactivar las obras del Pla de la Mesquita». Por último, ha señalado que «lamentablemente la conselleria ha mantenido los recortes en algunos centros de nuestra ciudad, algo que rechazamos y pedimos que se revierta de forma inmediata. Y que también se cubran las plazas que aún nos faltan».

Por su parte, la concejala de Educación, Amor Amorós, ha explicado: «Hoy hemos visitado dos centros con motivo del inicio de curso y hemos podido observar que el curso ha comenzado con mucha alegría por parte de los niños y niñas, y con una gran labor por parte de los claustros, que como siempre han estado a la altura». Y ha añadido que «algunos centros afrontan el inicio de curso con recortes y sin ver cubiertas todas las plazas de trabajo, especialmente en Primaria, donde quedan plazas de maestras por cubrir». Y ha concluido señalando que «nosotros no olvidamos lo que está pasando y exigimos a la conselleria que nos devuelva lo que nos han quitado».