Compromís per l'Alcúdia de Crespins exige la limpieza integral de las calles del municipio

Compromís per l'Alcúdia de Crespins ha presentado una moción al pleno para exigir la limpieza integral de las calles de la localidad "ante la dejadez" del ayuntamiento. La formación ha registrado la moción para el próximo pleno ordinario de septiembre para reclamar la puesta en marca de una limpieza integral de todas las calles y espacios públicos del municipio.

La formación valencianista ha denunciado el estado actual de la vía pública, que califica de "insostenbile", con "suciedad acumulada, restos de poda sin recoger, contenedores desbordados y falta de mantenimiento general que proyectan una imagen de abandono y afectan directamente la calidad de vida de la ciudadanía", exponen en un comunicado. El portavoz de Compromís per l'Alcúdia de Crespins, Pepe Garrigós, afirma que "no es aceptable que nuestro pueblo dé esta imagen. Los vecinos y vecinas merecen calles limpias y cuidados, y esto es responsabilidad directa del ayuntamiento”.

El portavoz del grupo municipal critica que el equipo de gobierno local del PP "ha sido incapaz de garantizar un servicio de limpieza adecuado, pese a las reiteradas quejas vecinales. Esta situación no solo afecta la salubridad y la convivencia, sino que también genera un impacto negativo en la imagen del pueblo ante visitantes y empresas".

La moción presentada por Compromís propone una campaña urgente de limpieza integral de todo el casco urbano. También reclama el establecimiento de un calendario periódico de mantenimiento y desbroce, así como acciones de sensibilización ciudadana para fomentar la corresponsabilidad. La moción también pide reforzar los medios humanos y técnicos destinados a la limpieza viaria.

Pepe Garrigós afirma que "lo que pedimos es de pura lógica: planificación, mantenimiento y respeto por el dinero público. Si el ayuntamiento hace su trabajo, todas y todos salimos ganando. No queremos excusas, queremos soluciones”, han concluido.