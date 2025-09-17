El Triatló Ontinyent sube al podio en los campeonatos de España Cadete y Juvenil y de Sprint

Los escolares del Club Triatló Ontinyent subieron al podio en los campeonatos de España de Triatlón Sprint y Cadete y Juvenil, celebrados el pasado fin de semana en la ciudad murciana de Águilas. En la competición de Triatlón Sprint, celebrada el sábado, la deportista del club ontinyentí Ana María Candrea quedaba tercera en la categoría de Grupos de Edad 20-24. La prueba constaba de 750 metros de natación, 20,7 km de ciclismo y 5.000 metros de carrera a pie.

Celia de Llago, con la medalla de plata, en el segundo puesto del podio. / Club Triatló Ontinyent

Los campeonatos de España Cadete y Juvenil tenían lugar el domingo y el Triatló Ontinyent, que estuvo representado por Celia De Llago, Hugo Penadés, Blai Boscà, Jaume Gironés, Laia Minguet, Neus Baldó y Ainhoa Montesinos, consiguió la plata y el bronce. De Llago fue segunda en cadetes; Gironés también obtuvo la plata, en juveniles; y las chicas quedaron terceras clasificadas por equipos.

Águilas también acogió la prueba de Relevo Mixtos de la Liga Talento, donde Celia de Llago, Jaume Gironés, Neus Baldó y Blai Boscà consiguieron la cuarta posición, después de haber luchado por las primeras plazas durante toda la prueba. Cada uno de los deportistas tuvo que completar un triatlón formado por 250 metros de natación, 4,5 kilómetros de ciclismo y 1.500 metros de carrera a pie antes de pasar el testigo al siguiente o la siguiente triatleta.

Jaume Gironés, del Triatló Ontinyent, con la plata en el podio. / Club Triatló Ontinyent

Con los resultados de Águilas, que ha sido la última prueba de la liga, las chicas han finalizado la temporada en la 4.ª posición de Primera División Nacional Femenina y los chicos han sido los 11 clasificados de la Primera División Nacional Masculina.

Joan Blasco, director técnico del Club Triatló Ontinyent, afirmaba que "las y los deportistas han competido de una manera increíble durante todo el fin de semana. Tanto los deportistas, por los resultados, como nosotros atendiendo a la parte técnica y de crecimiento, hemos vivido un fin de semana magnífico. Ver como preparan cada una de las competiciones, como compiten y como son capaces de gestionarse para obtener los resultados, evidencia todo el trabajo que se está haciendo desde hace años. Entre las familias y la escuela se ha creado un ambiente que permite que ellas y ellos disfruten del proceso en el que están y encuentren tiempo para todo".