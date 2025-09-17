El Triatló Ontinyent sube al podio en los campeonatos de España Cadete y Juvenil y de Sprint
El club consigue dos platas y dos bronces en las citas nacionales celebradas en Murcia
Los escolares del Club Triatló Ontinyent subieron al podio en los campeonatos de España de Triatlón Sprint y Cadete y Juvenil, celebrados el pasado fin de semana en la ciudad murciana de Águilas. En la competición de Triatlón Sprint, celebrada el sábado, la deportista del club ontinyentí Ana María Candrea quedaba tercera en la categoría de Grupos de Edad 20-24. La prueba constaba de 750 metros de natación, 20,7 km de ciclismo y 5.000 metros de carrera a pie.
Los campeonatos de España Cadete y Juvenil tenían lugar el domingo y el Triatló Ontinyent, que estuvo representado por Celia De Llago, Hugo Penadés, Blai Boscà, Jaume Gironés, Laia Minguet, Neus Baldó y Ainhoa Montesinos, consiguió la plata y el bronce. De Llago fue segunda en cadetes; Gironés también obtuvo la plata, en juveniles; y las chicas quedaron terceras clasificadas por equipos.
Águilas también acogió la prueba de Relevo Mixtos de la Liga Talento, donde Celia de Llago, Jaume Gironés, Neus Baldó y Blai Boscà consiguieron la cuarta posición, después de haber luchado por las primeras plazas durante toda la prueba. Cada uno de los deportistas tuvo que completar un triatlón formado por 250 metros de natación, 4,5 kilómetros de ciclismo y 1.500 metros de carrera a pie antes de pasar el testigo al siguiente o la siguiente triatleta.
Con los resultados de Águilas, que ha sido la última prueba de la liga, las chicas han finalizado la temporada en la 4.ª posición de Primera División Nacional Femenina y los chicos han sido los 11 clasificados de la Primera División Nacional Masculina.
Joan Blasco, director técnico del Club Triatló Ontinyent, afirmaba que "las y los deportistas han competido de una manera increíble durante todo el fin de semana. Tanto los deportistas, por los resultados, como nosotros atendiendo a la parte técnica y de crecimiento, hemos vivido un fin de semana magnífico. Ver como preparan cada una de las competiciones, como compiten y como son capaces de gestionarse para obtener los resultados, evidencia todo el trabajo que se está haciendo desde hace años. Entre las familias y la escuela se ha creado un ambiente que permite que ellas y ellos disfruten del proceso en el que están y encuentren tiempo para todo".
Suscríbete para seguir leyendo
- Fin a la ocupación ilegal de la ermita del Garbí casi mes y medio después
- Trabajadores de más de 35 años se quedan con las habitaciones de alquiler de los estudiantes
- El urbanista que diseñó València alerta de que queda suelo para 8.000 pisos y la ciudad ya no puede crecer más
- De Bailando con las Estrellas a la elección fallera del Roig Arena
- Una cámara captó que el coche que arrolló en Calp a la madre y a su hija de 20 días, que ha fallecido, empezó a moverse a los 5 minutos de estar aparcado
- Los urbanistas apuestan por crear ciudades nuevas de 10.000 viviendas junto a València
- Frolik, el “tinder del running” que empieza a arrasar en València
- Los vecinos ganan el pulso y cierran la colmena de 24 bajos turísticos en Safranar