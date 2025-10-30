Rescatan a un ciclista de 75 años tras caer por un terraplén en Xàtiva

Un ciclista de 75 años de edad ha tenido que ser rescatado en helicóptero este jueves por la mañana después de sufrir un accidente cuando se encontraba circulando por la zona del paraje de la Casa de la Llum, entre los términos municipales de Xàtiva y Bellús.

Al parecer, el hombre ha caído por un terraplén de varios metros de altura y ha sufrido diversas contusiones como consecuencia del impacto.

El Consorcio Provincial de Bomberos ha movilizado a varios efectivos del Grupo Especial de Rescate en Altura (GERA), que han procedido a rescatar el ciclisa a bordo del helicóptero V-990. Un médico que iba como tripulante ha estabilizado al hombre y lo ha inmovilizado en un colchón de vacío para permitir su posterior evacuación por vía aérea.

El accidentado ha sido trasladado hasta la helisuperfície de Alzira, desde donde se ha transferido a medios sanitarios de la Generalitat y más tarde transportado a un hospial.