Xàtiva estrena la ampliación de la biblioteca municipal

La Biblioteca Pública Municipal de Xàtiva ha abierto oficialmente las puertas de las nuevas salas situadas en la primera planta del edificio ubicado en la Albereda Jaume I. Los espacios forman parte de un proyecto de ampliación y mejora de las instalaciones que responde a las necesidades crecientes de usuarios y usuarias de todas las edades.

Las nuevas dependencias, habilitadas en un espacio amplio y agradable, con mobiliario funcional y conexiones para dispositivos tecnológicos, han sido diseñadas para ofrecer zonas específicas de lectura y estudio, así como espacios de trabajo compartido. El conjunto cuenta con tres salas: una destinada al público joven de entre 12 y 16 años, que también podrá convertirse en sala multiusos para el desarrollo de distintas actividades de animación lectora; otra concebida como sala de lectura o estudio, equipada con mesas alargadas y algunas estanterías; y una tercera, de menores dimensiones, destinada a reuniones de trabajo o trabajo en equipo.

El alcalde de Xàtiva, durante la inauguración. / A.X.

Este proyecto de ampliación es fruto de una inversión municipal superior a los 350.000 euros, iniciada en octubre de 2024, con el objetivo de ampliar el espacio útil de la biblioteca y mejorar la experiencia de sus usuarios. Entre las actuaciones realizadas se incluyen también la sustitución de los ventanales para insonorizar la sala y evitar la entrada directa de los rayos solares, el cambio del pavimento, la instalación de sistemas de aire acondicionado insonorizados y la reforma de los baños.

El acto de apertura ha contado con el espectáculo de narración oral para público adulto “¿Y si vives en la calle de las Cosas Perdidas?”, a cargo de Eva Andújar, con el acompañamiento al piano de Ricardo Belda.

Necesidad "real y largamente planteada"

Durante la celebración ha intervenido el alcalde de Xàtiva, Roger Cerdà, quien ha destacado que «ganamos un espacio público más para la actividad cultural. Esta ampliación responde a una necesidad real y largamente planteada». Asimismo, ha añadido que «invertir en cultura es una inversión en futuro, en cohesión social y en igualdad de oportunidades. Esta biblioteca es de todas y de todos, y está al servicio del presente y del futuro de Xàtiva».

Por su parte, el concejal de Cultura, Alfred Boluda, ha señalado que «por fin abrimos las puertas de las nuevas salas de la Biblioteca Pública Municipal de Xàtiva, unos espacios pensados para dar respuesta a las necesidades reales de una ciudadanía que demanda lugares de lectura, estudio y trabajo en condiciones óptimas». Asimismo, ha añadido que «esta actuación supone un paso adelante en la mejora de los servicios públicos municipales y consolida la Biblioteca Pública de Xàtiva como un servicio moderno, dinámico y diverso».