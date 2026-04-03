Xàtiva corta las calles Sant Vicent y Pintor Rusiñol por obras de mejora de la movilidad e infraestructuras

El Ayuntamiento de Xàtiva ha informado a la ciudadanía que el próximo martes día 7 comenzarán las obras de construcción de un nuevo aparcamiento en la calle Sant Vicent, número 7. Este espacio contará con aproximadamente 15 plazas de estacionamiento y tiene como objetivo mejorar la disponibilidad de aparcamiento en el barrio.

Plano del desvío de vehículos previsto por las obras en la calle Sant Vicent / Ajuntament Xàtiva

Con motivo de estas obras, los días 7, 8, 9 y 10 la calle Sant Vicent permanecerá cerrada al tráfico en horario de 8:00 h a 16:00 h. Una vez finalizados estos primeros días, se procederá al corte ininterrumpido de la calle, aunque esta situación dependerá de la evolución de los trabajos. Desde el ayuntamiento se irá informando puntualmente de cualquier cambio o novedad. La actuación, que se llevará a cabo durante los próximos meses, implicará necesariamente el corte total de la calle durante este periodo, ya que los trabajos se ejecutarán de manera progresiva.

Con el fin de facilitar la circulación, se instalará señalización específica. Se colocará una valla con dirección prohibida en la entrada de la calle Abad Pla y Clérigos, con desvío hacia Trinitat y la plaza Bonaire, evitando así el descenso hacia Sant Vicent. Los vehículos podrán continuar el recorrido por Sant Cristòfol hasta Segurana.

Por otra parte, también está previsto el corte de circulación de la calle Pintor Rusiñol a partir del lunes día 13 de abril de 2026, con motivo de las obras de renovación de la red de distribución de agua potable. Durante esta actuación, el tráfico se desviará por la calle Ángel hasta la plaza Trinitat, continuando por Santa Anna y Selgas.

Estas obras tienen como objetivo mejorar el servicio, reducir las pérdidas de agua e incrementar la fiabilidad de la red en esta zona del casco antiguo. La actuación contempla la sustitución integral de las conducciones existentes, que en los últimos años han presentado un elevado número de averías y fugas. Los trabajos, con un presupuesto de más de 80.000 euros y un plazo estimado de ejecución de dos meses, incluirán la instalación de nuevas tuberías de fundición dúctil, la renovación de todas las acometidas y la incorporación de nuevas válvulas de sectorización. También se llevará a cabo la reposición de los pavimentos afectados tanto en la calzada como en las aceras.

Esta actuación se enmarca dentro del plan municipal de mejora y renovación de las infraestructuras básicas de la ciudad, con el objetivo de modernizar la red de agua potable, reducir las averías y avanzar hacia una gestión más eficiente y sostenible de los recursos hídricos.

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Desde el Ayuntamiento de Xàtiva se solicita comprensión y paciencia al vecindario por las molestias ocasionadas, recordando que estas actuaciones repercutirán positivamente en la movilidad y la calidad de los servicios urbanos.