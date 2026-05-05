"Sarah en el espejo": un musical con sello setabense sobre la identidad y la memoria

El Gran Teatre de Xàtiva estrenará el 22 de mayo una nueva propuesta escénica con sello setabense. «Sarah en el espejo, el musical» combina música en directo, teatro y universos oníricos para construir un relato íntimo sobre la identidad y la memoria.

El acto de presentación del montaje, este martes, ha contado con la presencia de Alfred Boluda, concejal de Cultura; Sarah Rope, cantante, compositora y productora; el setabense Pepe Mira, actor; y el también setabense Pau Cháfer, pianista, productor y compositor.

El espectáculo, que cuenta con la banda sonora original y la interpretación protagonista de Sarah Rope, y la dramaturgia y dirección de Joaquín Daniel, narra la historia de Sarah Star, una estrella pop que, en el momento culminante de su carrera, se ve incapaz de cantar. A partir de esta ruptura, inicia un viaje interior que la lleva a revisitar su pasado y a reconstruir su identidad a través de la música y la memoria emocional.

Durante la presentación, la creadora de la banda sonora y protagonista, Sarah Rope, ha destacado que “se trata de una obra muy completa donde todas las piezas y las canciones encajan de forma muy orgánica gracias al maravilloso trabajo de mis compañeros”. Y ha añadido que “es una obra muy personal y con mucho significado que espero que guste a todo el mundo y que funcione muy bien tanto aquí en Xàtiva como allí donde vaya”.

Por su parte, el concejal de Cultura, Alfred Boluda, ha señalado que “una vez más apostamos por el talento local. Desde el Ayuntamiento damos voz a la calidad cultural que viene de fuera, pero también queremos seguir ofreciendo una inversión en la calidad que nace dentro de nuestra ciudad, como es el caso de esta pieza fantástica, que apoyaremos durante todo su recorrido”.

Cuidada puesta en escena

Con una puesta en escena que integra música, flashbacks, elementos simbólicos y recursos visuales, Sarah en el espejo se presenta como una experiencia inmersiva que transita entre la realidad y el inconsciente, con una estética próxima a la fábula y al misterio.

La pieza es en castellano y está dirigida a un público mayor de 12 años. Pertenece a la compañía RC Records y tendrá una duración aproximada de 85 minutos.

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Las entradas ya están a la venta en la web del Gran Teatre (granteatre.com), en Vivaticker 24 h y en horario habitual de taquilla todos los martes de 12:00 a 14:00 h y de 17:00 a 19:00 h.