"Sarah en el espejo": un musical con sello setabense sobre la identidad y la memoria
La propuesta escénica se estrenará en el Gran Teatre el 22 de mayo y cuenta con la música original y la interpretación protagonista de Sarah Rope, la dirección de Joaquín Daniel y la implicación de Pau Cháfer y Pepe Mira
El Gran Teatre de Xàtiva estrenará el 22 de mayo una nueva propuesta escénica con sello setabense. «Sarah en el espejo, el musical» combina música en directo, teatro y universos oníricos para construir un relato íntimo sobre la identidad y la memoria.
El acto de presentación del montaje, este martes, ha contado con la presencia de Alfred Boluda, concejal de Cultura; Sarah Rope, cantante, compositora y productora; el setabense Pepe Mira, actor; y el también setabense Pau Cháfer, pianista, productor y compositor.
El espectáculo, que cuenta con la banda sonora original y la interpretación protagonista de Sarah Rope, y la dramaturgia y dirección de Joaquín Daniel, narra la historia de Sarah Star, una estrella pop que, en el momento culminante de su carrera, se ve incapaz de cantar. A partir de esta ruptura, inicia un viaje interior que la lleva a revisitar su pasado y a reconstruir su identidad a través de la música y la memoria emocional.
Durante la presentación, la creadora de la banda sonora y protagonista, Sarah Rope, ha destacado que “se trata de una obra muy completa donde todas las piezas y las canciones encajan de forma muy orgánica gracias al maravilloso trabajo de mis compañeros”. Y ha añadido que “es una obra muy personal y con mucho significado que espero que guste a todo el mundo y que funcione muy bien tanto aquí en Xàtiva como allí donde vaya”.
Por su parte, el concejal de Cultura, Alfred Boluda, ha señalado que “una vez más apostamos por el talento local. Desde el Ayuntamiento damos voz a la calidad cultural que viene de fuera, pero también queremos seguir ofreciendo una inversión en la calidad que nace dentro de nuestra ciudad, como es el caso de esta pieza fantástica, que apoyaremos durante todo su recorrido”.
Cuidada puesta en escena
Con una puesta en escena que integra música, flashbacks, elementos simbólicos y recursos visuales, Sarah en el espejo se presenta como una experiencia inmersiva que transita entre la realidad y el inconsciente, con una estética próxima a la fábula y al misterio.
La pieza es en castellano y está dirigida a un público mayor de 12 años. Pertenece a la compañía RC Records y tendrá una duración aproximada de 85 minutos.
Las entradas ya están a la venta en la web del Gran Teatre (granteatre.com), en Vivaticker 24 h y en horario habitual de taquilla todos los martes de 12:00 a 14:00 h y de 17:00 a 19:00 h.
Suscríbete para seguir leyendo
- Un peluquero mata a otro de una cuchillada en Valencia por un pique laboral
- Así se repartirán las 70.000 plazas del Nou Mestalla: un estadio con mayoría de aforo popular, peso VIP y casi medio campo en la grada alta
- Ayuda a una menor que dormía en un banco en València y acaba agrediéndola sexualmente
- Excargos del PP y varios empresarios se enfrentan hasta a 18 años de prisión por corrupción urbanística vinculada al 'cártel del fuego'
- Los 20 mejores MIR de España no eligen hospitales valencianos
- Una promotora construirá cinco modernos chalés en la costa de Dénia de impronta victoriana
- Entra en vigor la nueva normativa de Apartamentos Turísticos de València con un registro de oficio de la oferta homologada
- La Conselleria Sanidad ultima un ‘megaproceso’ para cubrir plazas médicas sin oposiciones a partir de 2027 en la Comunitat Valenciana