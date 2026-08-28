Cerdà saca cuentas para defender el puerta a puerta: «Reciclar más acabará saliendo más barato»

El Ayuntamiento de Cerdà ha salido a defender su modelo de gestión de residuos y la apuesta por incrementar el reciclaje ante el debate generado en torno a los nuevos sistemas de recogida. El consistorio ha difundido una comparativa económica en la que sostiene que el municipio es actualmente «el pueblo que menos paga del COR en la comarca» y atribuye esta situación al esfuerzo realizado para mejorar la separación de la basura.

Según los datos recogidos en la información municipal, un hogar de Cerdà soportaría actualmente 106,41 euros correspondientes al COR, a los que se añaden 88,82 euros de la recogida de la basura, lo que arroja un importe conjunto de 195,23 euros.

El Ayuntamiento compara esta cantidad con el coste que atribuye a un municipio que mantiene el actual sistema municipal con quinto contenedor. En ese supuesto, cifra el recibo del COR en 138,37 euros y el de la recogida en 49,35 euros, hasta sumar 187,72 euros. La diferencia sería, por tanto, de apenas 7,51 euros anuales respecto al coste que muestra para Cerdà.

El consistorio utiliza esta comparación para defender que el debate no debe limitarse al coste inmediato del servicio. Su argumento es que los municipios que no alcancen los objetivos de reciclaje irán soportando una factura creciente del COR, mientras que aquellos que consigan reducir la cantidad de residuos mezclados podrían beneficiarse de una menor tasa en el futuro.

El ayuntamiento cuestiona que el quinto contenedor sea suficiente

La campaña municipal sostiene que el sistema de quinto contenedor funciona, pero «no es suficiente» para alcanzar los objetivos de separación establecidos. Cerdà apuesta, en cambio, por avanzar hacia la recogida puerta a puerta (PaP) como fórmula para incrementar el reciclaje.

El Ayuntamiento advierte además de posibles consecuencias económicas para los municipios que no consigan mejorar sus resultados y habla incluso de la posibilidad de sanciones derivadas del incumplimiento de los objetivos europeos. Se trata, en cualquier caso, de una afirmación realizada por el propio consistorio en su campaña informativa.

Para reforzar su argumento económico, la infografía compara Cerdà con otro de los municipios que prevén implantar el puerta a puerta y que, según los datos municipales, presenta peores resultados de reciclaje. Sin identificarlo, se señala que allí la suma alcanzaría los 240,61 euros, frente a los 195,23 de Cerdà, una diferencia de 45,38 euros al año.

El mensaje que pretende trasladar el Ayuntamiento es que el coste final no depende únicamente de cuánto cuesta organizar la recogida municipal, sino también de cuánto residuo acaba llegando al sistema del COR y del grado de separación conseguido por cada población.

Responde a las dudas sobre el nuevo modelo

La campaña trata asimismo de responder a algunas de las dudas que suelen acompañar a la implantación de sistemas de recogida más individualizados. Sobre la posibilidad de que el pago del recibo resulte más complicado, el Ayuntamiento asegura que seguirá pudiendo domiciliarse como hasta ahora. También rechaza que el nuevo sistema implique un control personal de los vecinos. Según explica, los datos relacionados con el pesaje son gestionados por el municipio y el COR únicamente requeriría determinada información identificativa de forma periódica.

Con el lema «Hacerlo bien tiene recompensa», Cerdà presenta así el puerta a puerta no solo como una cuestión medioambiental, sino también económica. La tesis municipal es que reciclar más puede resultar inicialmente algo más caro en la organización de la recogida, pero acabar suponiendo un ahorro al reducir la factura vinculada a los residuos que llegan sin separar al consorcio.

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La comparativa difundida corresponde a datos y cálculos elaborados por el propio Ayuntamiento de Cerdà, por lo que las cantidades y previsiones sobre futuras tasas o posibles sanciones deberían contrastarse con el COR y con los municipios utilizados como referencia para establecer una comparación homogénea.