La naviera Baleària ha presentado este jueves su ferry Eleano Roosevelt, que es el primer fast ferry del mundo que funciona con motores de gas natural. La bodega del barco se ha convertido en un salón de actos para acoger a autoridades, trabajadores y grupos de interés de la naviera en un acto que ha contado con la presencia del president de la Generalitat, Ximo Puig, y el de Puertos del Estado, Francisco Toledo.

Durante el acto, el presidente de la naviera con sede en Dénia, Adolfo Utor, ha recordado que hace 20 años, botaban otro barco que fue un emblema el 'Federico García Lorca' y ha destacado que en este periodo Baleària “se ha hecho grande” hasta convertirla “en líder y referencia” a nivel nacional y europeo.

Utor ha indicado que es buque tiene “está pensado para la satisfacción de los clientes” y que cuenta entre otras innovaciones con un “control de emisiones digitales y motores de última generación” y que forma parte del proyecto empresarial en el que llevan años apostado “como una compañía que entiende y apuesta por la sostenibilidad”.

El máximo responsable también ha recordado los 15 meses de “fuerte temporal” y ha reconocido que les ha sorprendido “en plena fase expansiva e inversora”, pero ha subrayado que aún así no han renunciado a ella y “como empresa estratégica” no han dejado “ni un solo día de estar a pie de puerto para el transporte d personas, bienes o mercaderías entre las islas y los territorios españoles no peninsulares”.

Tras los actos protocolarios, la comitiva oficial ha podido conocer las entrañas del nuevo buque de Baleària que desde el 1 de mayo, que fue botado, realiza la conexión Dénia-Ibiza-Palma.