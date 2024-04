Dan por extinguido el incendio provocado en Teulada por el castillo de fuegos artificiales

El Consorcio de Bomberos de Alicante ha dado por extinguido a las 19 horas el incendio provocado anoche en Teulada por el castillo de fuegos artificiales que cerraba el día del patrón, Sant Vicent Ferrer. El incendio ha calcinado 2,5 hectáreas de bancales abandonados de cultivo y ha destruido al menos tres vehículos. El humo y el fuego también han ocasionado la muerte de al menos 30 palomos de competición cuyas jaulas estaban junto a una antigua casa de campo deshabitada y en venta que también ha ardido.

El virulento incendio se desató poco antes de las 23 horas. Una carcasa se desvió por el viento y fue a caer en un pino que se prendió como una pira. Luego surgieron otros dos focos, uno cercano al auditorio. Las llamas se propagaron con rapidez. Se tuvieron que desalojar a 15 vecinos que residen en viviendas dispersas situadas en esta parte alta de Teulada (cerca del cementerio y la zona deportiva, que es donde se disparó el castillo). A las 2.19 horas de la madrugada, el incendio se dio por controlado.

Ahora el debate que sopla con fuerza es el de si se debió o no disparar el espectáculo pirotécnico. El Seprona de la Guardia Civil ha iniciado una investigación. Según los registros meteoroloógicos, la pasada noche se registraron rachas de hasta 60 km/h en algunas zonas de Teulada y de 83 km/h en el vecino municipio de Benitatxell.

El incendio en Teulada provocado por fuegos artificiales, en imágenes / A. Padilla

"Un accidente"

No obstante, el alcalde, Raúl Llobell, ha subrayado que el incendio fue "un accidente" y que no recibieron ninguna alerta ni ningún aviso de no disparar el castillo de fuegos artificiales. Ha insistido en que los cuerpos de seguridad, el ingeniero responsable y la pirotecnia dieron su autorización a que se lanzara el castillo.