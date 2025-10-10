Las jornadas "Sabors de la mar" ponen en valor el pescado autóctono de la Marina

La comarca de La Marina se prepara para acoger las jornadas “Sabors de la Mar”, una iniciativa que busca destacar la calidad y el valor del pescado autóctono, así como el papel fundamental del sector pesquero en la identidad gastronómica y cultural del territorio.

La primera de las jornadas tendrá lugar el sábado 18 de octubre, a partir de las 10:00 horas, en el Mercat Municipal de Xàbia. Durante la mañana, el público podrá disfrutar de un programa de actividades que incluirá demostraciones culinarias, talleres divulgativos y un taller participativo y familiar de SUSHI, todos ellos a cargo de Grego Arranz, experto gastronómico del CdT de La Marina Alta. Para finalizar la jornada tendremos la degustación de los platos típicos de La Marina elaborados por cuatro cocineros en vivo.

La segunda jornada se realizará el 15 de noviembre, desde las 10:00 horas, en la Plaza Mayor de Calp. En este encuentro se pondrá de nuevo el acento en la importancia del producto de proximidad y en la promoción de un consumo responsable, reforzando los lazos entre el sector pesquero y la ciudadanía.

Sensibilización para los profesionales

Además de estos talleres para todo el público asistente a sus jornadas, “Sabors de la Mar” también tendrá dos jornadas orientadas al sector profesional para sensibilizar y concienciar al sector turístico del consumo de pesca de proximidad donde se valoran, entre otros, los beneficios a nivel ambiental, cultural, económico y de la salud con su práctica.

Este proyecto es una iniciativa de Creama como secretaría técnica de Pacte’Ma (Acuerdo Comarcal por el Empleo y Desarrollo Local de la Marina Alta), a través de una subvención de la Conselleria de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, con financiación proveniente de la Unión Europea, dentro del programa de fondos destinados a los Grupos de Acción Local de Pesca, y que se ajustan a la Estrategia Local Participativa del GALP La Marina, con la colaboración de los Ayuntamientos de Calp y Xàbia, Jornadas cofinanciadas por la Unión Europea.