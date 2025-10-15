Calp aprueba la ordenanza que regula por primera vez el uso de las instalaciones deportivas municipales

El pleno ordinario de ayer, 14 de octubre, aprobó inicialmente la ordenanza de uso de las instalaciones deportivas municipales de Calp, un documento que por primera vez regula el uso y la gestión de las instalaciones deportivas municipales.

La ordenanza recoge los horarios de apertura y festivos de las instalaciones, sectoriza las zonas deportivas y el acceso a las mismas, realiza un inventario de las instalaciones y establece las normas generales para autorizar el uso de las instalaciones. La ordenanza determina cuatro tipos de uso de las instalaciones: de carácter libre, ordinario, extraordinario y espectáculo deportivo y establece cómo acceder en cada caso, siendo necesaria o no la reserva y contemplando el procedimiento de solicitud.

La normativa distribuye los horarios de reserva de uso de las instalaciones en función de la edad, de manera que las actividades deportivas de menores sean en horarios adecuados para su edad. También se regulan las normas específicas para el uso de cada instalación deportiva.

El documento contempla la reserva de las instalaciones por parte de las federaciones deportivas autonómicas o nacionales para campeonatos oficiales o concentraciones. También se fijan una serie de normas de obligado cumplimientos por todos los usuarios y se recoge el régimen sancionador por el mal uso de las instalaciones.

El estatuto pretende cumplir un triple objetivo: la promoción y fomento del deporte para todos y todas, y para siempre, ampliar la oferta deportiva municipal y regular y facilitar el acceso a las instalaciones deportivas para toda la ciudadanía.

Otros puntos tratados en el pleno

En otro de los puntos se modificó la Ordenanza fiscal reguladora del impuesto de Vehículos para asegurar que la bonificación prevista en el artículo 6.1 pueda ser disfrutada por la totalidad de los titulares de vehículos que cumplan las condiciones establecidas en dicho apartado, y no únicamente por aquellos que se correspondan con nuevas adquisiciones. De esta forma, se elimina una limitación que restringía el acceso al beneficio fiscal y se otorga un trato igualitario a todos los contribuyentes en función de las características objetivas de su vehículo y su potencial contaminante.

En el pleno de ayer también también se aprobaron los festivos locales para 2026 que serán el miércoles 5 de agosto festividad de la patrona la Mare de Dèu de les Neus y el jueves 22 de octubre festividad del patrón el Santíssim Crist de la Suor.