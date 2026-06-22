Los Moros y Cristianos serán la prueba piloto de la nueva aplicación móvil del Ayuntamiento de Benissa
Las vecinas y vecinos accederán fácilmente a toda la información de los asuntos relevantes de la vida diaria del municipio
El Ayuntamiento de Benissa da un paso más en su apuesta por la innovación y la transformación digital con el lanzamiento de una nueva aplicación móvil que permitirá a la ciudadanía acceder de forma ágil, sencilla y directa a la información municipal.
Como primera fase, esta herramienta se pondrá a prueba durante las próximas fiestas de Moros y Cristianos, convirtiendo a festeros, festeras y público asistente en los primeros usuarios de una plataforma diseñada para mejorar la información local.
La aplicación ofrecerá múltiples funcionalidades, entre ellas la consulta de la agenda municipal, el acceso a noticias y comunicados oficiales, la recepción de avisos e información de interés, así como la posibilidad de conocer los eventos más destacados del municipio y mantenerse al día de todos los asuntos relevantes para la vida diaria en Benissa.
Durante las fiestas, la plataforma centralizará toda la información de interés para participantes y asistentes, facilitando el acceso a horarios, programación de actos, avisos de última hora y comunicaciones importantes, contribuyendo así a una mejor organización y experiencia festiva.
Nuevas tecnologías
Desde el consistorio destacan que esta iniciativa se enmarca dentro de la estrategia de modernización de los servicios municipales y responde a la voluntad de aprovechar las nuevas tecnologías para ofrecer una información más ágil, transparente y adaptada a las necesidades actuales.
Una vez finalizada esta fase piloto, el Ayuntamiento evaluará los resultados con el objetivo de extender progresivamente el uso de la aplicación para más funcionalidades, y así consolidarse como un nuevo canal de comunicación municipal al servicio de todos los vecinos y vecinas de Benissa.
La nueva aplicación ‘Benissa’ ya se puede descargar en dispositivos Apple y Android, desde la App Store o a través del enlace: benissa-app.web.app
- Un terremoto de magnitud 9.0 desplaza toda una isla desde el centro de la Tierra
- Un acertante de la Bonoloto gana más de 4 millones de euros en una localidad valenciana
- El abuelo de Ferran Torres expresa su descontento: 'No me gusta el Barcelona, prefiero que esté en el Levante
- La auténtica paella valenciana conquista Atlanta durante el Mundial
- La Guardia Civil investiga si los agresores del IES de Foios seguían instrucciones de un foro de odio
- Dos niños entran armados con un machete y un bate en su instituto de Foios
- Así ha sido el acto de Mónica Oltra y Gabriel Rufián celebrado en València con Ribó y Baldoví, presentes
- La (mala) vida entre basuras en la calle Picayo de València: un corte de pelo a un niño en la inmundicia