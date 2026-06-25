Calp instala las cámaras de la segunda fase del Plan de Videovigilancia
Se desplegarán unas treinta cámaras repartidas en puntos estratégicos del municipio, como el acceso sur, la avenida Diputación, la rotonda que conecta las avenidas Generalitat Valenciana y Felipe VI, y la avenida Juan Carlos I
El Ayuntamiento de Calp ha iniciado la instalación de las cámaras correspondientes a la segunda fase del Plan de Videovigilancia, una actuación destinada a reforzar la seguridad ciudadana, mejorar el control del tráfico y avanzar hacia una gestión más eficiente de la movilidad en el municipio.
En los últimos días se ha comenzado la instalación de los primeros equipos en la plaza Colón y en el acceso sur de Calp. Esta segunda fase del proyecto cuenta con una inversión de 150.000 euros y ha sido adjudicada a la empresa Elecnor, especializada en la implantación de este tipo de sistemas tecnológicos.
El proyecto contempla la instalación de una treintena de cámaras distribuidas en puntos estratégicos del municipio, como el acceso sur, la avenida Diputación, la rotonda que conecta las avenidas Generalitat Valenciana y Felipe VI, y la avenida Juan Carlos I. Con esta red se refuerza el control de los principales accesos y salidas de la localidad.
Asimismo, esta fase incluye la instalación de cámaras en la plaza Colón, la plaza Constitución y la calle La Niña, con el objetivo de reforzar la vigilancia en una de las zonas comerciales y de ocio con mayor afluencia de personas.
Más de la mitad de los dispositivos instalados son cámaras inteligentes equipadas con sistemas de lectura automática de matrículas (LPR), capaces de detectar de forma inmediata la entrada al municipio de vehículos buscados por las fuerzas y cuerpos de seguridad o relacionados con la comisión de delitos, lo que permite agilizar la actuación policial.
Las imágenes captadas por el sistema se reciben en tiempo real en el Centro de Control de Tráfico, ubicado en las dependencias de la Policía Local, desde donde los agentes realizan el seguimiento, control y visionado de las cámaras. Además, esta segunda fase incluye la instalación de nuevos puestos de monitorización en la sede policial para optimizar la gestión del sistema.
El Ayuntamiento prevé completar el Plan de Videovigilancia con una tercera fase, impulsada por las concejalías de Seguridad Ciudadana e Informática, que permitirá extender el sistema a edificios e instalaciones municipales, así como a instalaciones deportivas y otros espacios públicos. El objetivo es seguir reforzando la seguridad, mejorar la gestión del tráfico y disponer de herramientas de análisis de datos que permitan conocer los niveles de afluencia tanto de vehículos como de peatones para facilitar la toma de decisiones y la planificación de los servicios municipales.
Modernización de la seguridad y la movilidad
El concejal de Seguridad Ciudadana, Guillermo Sendra, ha destacado que "esta segunda fase del proyecto supone un importante avance en nuestra estrategia de modernización de los recursos de seguridad y movilidad. La incorporación de nuevas cámaras de videovigilancia en enclaves estratégicos nos permitirá optimizar el control de los accesos al municipio y de las principales vías de circulación, mejorando la capacidad de prevención, vigilancia y respuesta ante cualquier incidencia".
"Además de incrementar la seguridad ciudadana, este sistema constituye una herramienta fundamental para una gestión más inteligente del tráfico, favoreciendo una circulación más fluida y una actuación más ágil de los servicios de emergencia y de la Policía Local. Seguimos invirtiendo en tecnología al servicio de las personas para hacer de Calp un municipio cada vez más seguro, más eficiente y con una mayor calidad de vida".
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