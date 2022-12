El alcalde Alemany liderará otra vez el grupo escindido del PSPV en Alginet

El alcalde de Alginet, José Vicente Alemany, volverá a concurrir a las municipales de 2023 al frente de la candidatura independiente Socialistes d’Alginet, una escisión del PSPV con la que regresó en 2011 a la política municipal tras un paréntesis de doce años y una marca que en 2017 le permitió recuperar el bastón de mando que ya había ostentando durante cuatro mandatos consecutivos entre 1983 y 1999.

«Lo tengo decidido, hay motivos políticos que me llevan a continuar y que el pueblo decida. Hay proyectos que me ilusionan para volverme a presentar», señaló, mientas enumeraba las obras de urbanización pendientes en Los Lagos, que pretende al menos empezar; gestionar la recuperación del campo de fútbol de la Forana, en manos de la Federación Española y que se encuentra abandonado, o la ampliación del camino que va al polígono por la Moncarra.

Larga etapa en el PSOE como alcalde y diputado

Alemany asegura haber sido tanteado por dirigentes del PSOE, partido que lideró en Alginet y por el que llegó a ser diputado provincial en su anterior etapa como alcalde, aunque la relación es irreconciliable, y volverá a optar a la alcaldía con la marca electoral Socialistes d’Alginet.

La candidatura de Alemany fue la más votadas en las municipales de 2019 con casi el 37 % de los votos, que se convirtieron en siete concejales en una corporación con17 escaños. Alemany encontró en el Partido Popular un aliado para conformar un gobierno estable.

Se trata del mejor resultado obtenido por esta escisión del PSPV, que concurrió por primera vez a las eleciones en las municipales de 2011. Entonces consiguió tres concejales por los cuatro del PSOE. Alemany ya superó en 2015 al PSPV al lograr cinco representantes, los mismos que Compromís aunque con 31 votos menos, lo que propició un acuerdo para compartir la alcaldía que permitió que en 2017 volviera a presidir la corporación. El PSOE, con el que compite por un mismo electorado, se quedaba con dos concejales. Los comicios de 2019 ampliaron aún las diferencia con los siete concejales que obtuvo Socialistes d’Alginet por los dos del PSOE.

«Yo me presento y que el pueblo. Si no me vota, pues nada, ya estoy jubilado», señaló el munícipe, mientras recordaba que en su primera etapa estuvo 20 años en el ayuntamiento, de 1979 a 1999, dieciséis de años como alcalde, que sumadas a las tres últimas legislaturas completarán una trayectoria de 32 años.