El 9 de maig, conmemorem el Dia d'Europa, celebrant el projecte més ambiciós en termes econòmics, socials i polítics que ha creat la humanitat. Gràcies a l'adhesió d'Espanya a la Unió Europea fa 38 anys, les nostres poblacions i ciutats de la Ribera Alta han experimentat millores significatives en carreteres, infraestructures i oportunitats, les quals haurien estat més difícils d'aconseguir sense la integració en el projecte europeu.

Avui, la família socialdemòcrata no només celebra i defensa l'europeisme com la millor eina per a la convivència, la pau, el diàleg i el creixement, sinó que també reivindiquem que la nostra comarca té molt a dir a Europa en dos sectors econòmics fonamentals per a la nostra comarca com són l'agricultura i la indústria.

Les i els socialistes de la Ribera Alta fa molt temps que treballem en solucions en l'àmbit local per a reimpulsar i transformar el nostre principal sector, l'agricultura. Som conscients que els nous reptes de la globalització han portat la nostra taronja a competir en el mercat amb la de tercers països com Sud-àfrica o Egipte. El que tenim clar, és que la qualitat de la nostra taronja la fa única i especial a tot el món. Gràcies al treball del president de la Generalitat, Ximo Puig al costat dels alcaldes, les alcaldesses i els i les regidories dels grups municipals socialistes, s'ha aconseguit la revisió en les condicions del tractament en fred per a tindre igualtat de condicions.

Aquestes notícies ens confirmen el valor del treball realitzat i ens impulsen amb entusiasme a seguir endavant.

Alhora, centrem la nostra atenció en nous horitzons que emergeixen i ofereixen oportunitats per als nostres municipis, com és el cas de la digitalització que permet la creació de nous models d'ocupació. La nostra comarca té com a pilars productius i econòmics el sector agrícola i la indústria, i per això, promovem continuar treballant per facilitar la vida als agricultors i al comerç local, establint el model de camp a taula. Aquest enfocament promou la sostenibilitat i incentiva el consum de productes locals.

L'aposta del govern de Ximo Puig pel vehicle elèctric i la transformació del sector de l'automòbil com ha definit la UE està situant a la nostra terra a l'avantguarda europea i sent un pol d'inversions per a diferents empreses multinacionals com per exemple Volkswagen i Ford. A la nostra comarca això suposa una finestra d'oportunitats on els polígons industrials dels municipis de la Ribera Alta s’hauran de preparar per rebre noves empreses que s’instal·laran a la província de València.

És a dir, el foment i l'impuls de la relació público-privada per generar treball i millors condicions està venint de governs socialistes i impulsant ecosistemes locals innovadors com estem veient a Benifaió, Algemesí, l'Alcúdia, Carlet... i als municipis de menys de 5.000 habitants gestionats pels socialistes com Rafelguaraf, l'Ènova, La Pobla Llarga, Sumacàrcer, Montserrat, Toris... la gestió dels Fons europeus està suposant uns ingressos extra que doten de recursos laborals i d'infraestructures aquests municipis.

Som el partit de l'euromunicipalisme, de la generació Erasmus i de la modernització local perquè estem convençuts que a més Europa, millor Ribera. Així, que les respostes als problemes globals, comencen per les accions locals i la vertebració supramunicipal és el camí per a continuar reforçant als municipis on hem de donar respostes immediates al canvi climàtic, la segregació social, la salut i el benestar, els serveis sostenibles i l'economia local que són els primers fronts dels Ajuntaments.