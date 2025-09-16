El instituto de FP de Alzira pide un nuevo centro para salir del polígono industrial

El instituto Luis Suñer de Alzira se ha hartado de sentirse aislado y reclama al ayuntamiento que se sume a su petición de encontrar una nueva ubicación en el casco urbano y abandonar el polígono industrial en el que se encuentra. El consistorio ve viable el traslado y acepta elevar la petición a la conselleria de Educación.

El centro educativo, que ofrece varios itinerarios de Formación Profesional, ha reivindicado durante años mejoras en el polígono industrial en el que se ubica o en el servicio de transporte público para garantizar unas condiciones óptimas para el alumnado. Sin embargo, la dirección también ve en la edad del edificio, superior a los cincuenta años, un obstáculo.

Por ello, se reclama la construcción de un nuevo instituto en el casco urbano. «Estamos en un polígono, muy aislados y sin luz cuando llega la noche. Algunos docentes se esperan junto a los alumnos en la parada de autobús más cercana o, en el caso de que lo pierdan, les llevan a casa en sus vehículos privados», lamenta el equipo directivo, en declaraciones a la emisora municipal Alzira Ràdio.

El gobierno municipal entiende y comparte la reivindicación. De hecho, vería con buenos ojos que el instituto se mudase a la zona educativa de Tulell, concretamente junto a los terrenos cedidos para la construcción del nuevo Carmen Picó. De ese modo, ambos centros, el de FP y el de Educación Especial, abandonarían el polígono y se acercarían a la ciudad. El ejecutivo se ha comprometido a trasladar la problemática al Consell para que lleve a cabo la ansiada inversión.