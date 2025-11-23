Fallece el líder más carismático de los damnificados por la pantanada de Tous

El economista alzireño Xavier Sierra, el líder más carismático de las asociaciones de damnificados que se constituyeron tras la pantanada de Tous, ha fallecido este domingo a los 74 años. Asesor financiero de profesión, una actividad que ha combinado con la docencia universitaria, adquirió una proyección pública no deseada tras las inundaciones que arrasaron la comarca de la Ribera el 20 de octubre de 1982.

Sus primeras intervenciones espontáneas sobre el camión que repartía agua en la plaza Mayor de Alzira le catapultaron a la presidencia de la asociación de damnificados Afiva, que junto a Apemeda lideró una lucha de los afectados que se prolongó durante casi veinte años. Tras cuatro juicios y quince años consiguió una condena por el mal funcionamiento de la presa de Tous aquella fatídica tarde y la declaración del Estado como responsable civil subsidiario.

Para la historia ha quedado la imagen de un joven Xavier Sierra a hombros de los damnificados en la Audiencia de Valencia tras uno de aquellos juicios. También las sucesivas asambleas que llenaban el Gran Teatro para informar a los afectados de las negociaciones con el Gobierno para cerrar el caso Tous y acordar movilizaciones, por las que desfilaron representantes políticos de todos los partidos, incluido José María Aznar antes de llegar a la Moncloa. Sierra se enfrentó abiertamente al poder establecido por el trato que ofreció a los daminificados, sobre todo en los primeros momentos.

Los damnificados sacan a hombros a Xavier Sierra en la Audiencia de Valencia. / Levante-EMV

La proyección pública que alcanzó y la ascendencia sobre los damnificados durante tantos años provocaron que algunos partidos le tentaran como candidato en Alzira, aunque nunca aceptó. Dejó la presidencia de Afiva en el año 2000, aunque en 2007 fue el encargado de recoger la insignia de oro de la ciudad que otorga el ayuntamiento en nombre de Afiva y Apemeda.

Aunque desvinculado de las asociaciones, nunca se ha mordido la lengua para criticar la falta de inversiones en materia de defensa contra inundaciones o la demora en zanjar el caso Tous con las últimas reclamaciones de créditos, cuarenta años después de la tragedia.

Sierra también ha publicado diferentes trabajos, como el libro dedicado a la figura de Luis Suñer Sanchis editado por la falla Plaça Major y numerosos artículos y análisis sobre economía.