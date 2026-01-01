Algemesí recibe otros 355.000 € del IVACE para modernizar los polígonos de Cotes y Pepe Miquel
El consistorio complementará la aportación con otros 25.000 euros
El Ayuntamiento de Algemesí ha recibido una subvención de 355.000 euros del Instituto Valenciano de la Competitividad Empresarial (IVACE), en el marco de la convocatoria de ayudas para proyectos de inversión destinados a la mejora, modernización y dotación de infraestructuras y servicios en polígonos, áreas industriales y enclaves tecnológicos, correspondiendo en el Programa de Mejora de Infraestructuras de Parques Empresariales para el año 2025-2026.
La subvención concedida asciende a un importe total de 355.000 euros, de los cuales 234.200 euros se destinarán en el polígono industrial de Cotes, con una aportación municipal de 15.800 euros, y 120.800 euros al polígono industrial de Pepe Miquel, de los cuales 9.200 son aportados por el consistorio. Esta aportación económica permitirá continuar avanzando en la mejora de las infraestructuras y servicios de estas áreas industriales, con el objetivo de reforzar su funcionalidad y competitividad, destacan fuentes municipales.
Las actuaciones previstas se enmarcan en la estrategia municipal de modernización de los espacios productivos, con intervenciones orientadas a mejorar las condiciones de los polígonos industriales, favorecer el desarrollo de la actividad económica y ofrecer entornos más adecuados tanto para las empresas como para las personas trabajadoras.
Esta ayuda del IVACE se suma a otras inversiones realizadas en los últimos ejercicios en las áreas industriales de Algemesí, para consolidar una línea de trabajo continuada con el objetivo de dignificar los polígonos, mejorar los servicios disponibles y reforzar el atractivo del municipio como espacio para la implantación y el crecimiento empresarial.
El alcalde de Algemesí y titular del área de Promoción Económica, José Javier Sanchis, ha destacado que «esta subvención de la IVACE nos permite continuar invirtiendo en nuestros polígonos industriales, mejorando las infraestructuras y los servicios que ofrecemos a las empresas. Es una apuesta clara por la competitividad, la ocupación y el desarrollo económico de nuestro municipio».
