Cómodo triunfo del CB Sueca en les Oliveretes (79-48)

El encuentro disputado en el pabellón de Les Oliveretes de Sueca entre el equipo local, el Velabasket CB Sueca y el alicantino Decprocon Carolinas, fue dominado -salvo en los minutos iniciales en el que los visitantes lograban un marcado de 2-7– completamente por el conjunto suecano.

Tras un inicio un poco errático, el Velabasket CB Sueca fue imponiendo un ritmo cada vez más intenso y agresivo en defensa, una mayor velocidad en las transiciones y, sobre todo, un dominio acaparador en las zonas controlando los rebotes -con un total de 52- tanto defensivos como ofensivos.

Esta intensidad se reflejaba ya a la finalización del primer cuarto con un marcado de 30-13, que aumentaría aún más en el segundo cuarto, llegando al descanso con una diferencia de veinte puntos (41-21).

En la reanudación los locales continuaron con la misma dinámica, con un juego de nuevo más coral, en el que la lucha y el juego en equipo acabó de marcar el devenir del partido, ya que las diferencias se fueron ampliando para llegar al final del tercer cuarto con una contundente diferencia en el marcador de 35 puntos (68-33). Solo en el último cuarto, con el partido resuelto, la relajación apareció en los jugadores locales, que junto a la dosificación para el partido entre semana en Cartagena, y también la falta de acierto en la selección de tiro, permitió al equipo visitanteimponerse en el parcial (11-15) para dejar un marcador definitivo de 79-48.

Los jugadores más valorados por parte del equipo suecano fueron E. Morata y P. Faye.