Alzira lanza por primera vez una versión del calendario municipal para invidentes

Es un sencillo gesto, pero que facilita la vida de las personas. El Ayuntamiento de Alzira y la ONCE han lanzado una versión del calendario municipal, dedicado este año a la figura de Jaume I en el 750 aniversario de su muerte, adaptada para invidentes o vecinos con visibilidad reducida. Una iniciativa pionera que el consistorio y la entidad social esperan que pueda tener continuidad en el futuro.

Se han preparado un centenar de unidades, de formato más reducido, aunque conserva el diseño de Lídia Boix, con una representación del rostro de Jaume I en la portada e imágenes de la ciudad en su interior. Para realizar esta versión, se ha apostado por colores de elevado contraste (blanco, negro, amarillo y rojo) y tipografías de mayor tamaño, además de eliminarse elementos que puedan distorsionar la información visual.

Aunque uno de los aspectos más destacados es que tanto la portada como cada mes del año incluyen un código QR, de fácil acceso a través de la tecnología NaviLens. Una vez el teléfono móvil lo captura, se ofrece una descripción de la imagen, información sobre las fechas más señaladas o la agenda local y una cita de la crónica de Jaume I.

Interior del calendario. / R. S.

Sencillo y útil

"Es una iniciativa muy sencilla y bonita que permite acceder al contenido local de relevancia en igualdad de condiciones", ha comentado sobre la nueva versión del calendario Sheila Martí, jefa de Servicios Sociales de la ONCE. Por su parte, el director de la agencia de Alzira, Miguel Ibor, ha destacado la amplia colaboración entre el ayuntamiento y la entidad social. "Siempre hemos ido de la mano para hacer que la ciudad sea más accesible para todos y estos calendarios, sinceramente, son de utilidad", ha añadido.

El alcalde de Alzira, Alfons Domínguez, también ha valorado la sencillez del proyecto y cómo en esta "se pueden encontrar elementos de gran valor para las personas". "La historia que compartimos solo tiene sentido si es accesible para todo el mundo. Las administraciones públicas tenemos que velar por todos, porque cada persona es una parte indispensable de la ciudadanía. Con pequeños gestos como este, hacemos honor al mandato de Jaume I y no dejamos a nadie atrás", ha concluido.