Cullera cede vehículos de limpieza a cuatro pueblos vecino tras renovar su flota

El Ayuntamiento de Cullera ha formalizado la cesión gratuita de cuatro vehículos de limpieza viaria a los municipios de Albalat de la Ribera, Fortaleny, Llaurí y Polinyà de Xúquer, en una operación de cooperación institucional destinada a reforzar los servicios municipales de estas localidades vecinas.

La iniciativa contempla la entrega de tres barredoras y una baldeadora que habían quedado fuera de servicio tras la renovación integral de la flota de limpieza viaria de Cullera, sustituida por maquinaria de última generación, más eficiente y sostenible. Los vehículos cedidos, procedentes del anterior contrato del servicio, se encontraban en desuso pese a mantener todavía una vida útil operativa.

Jordi Mayor y el alcalde de Polinyà, Òscar Navarro, observan una barredora. / Levante-EMV

La firma de la recepción se ha llevado a cabo este lunes por la mañana con la presencia del alcalde de Cullera, Jordi Mayor, y de los alcaldes y alcaldesas de los municipios beneficiarios, quienes han agradecido la cesión de unos medios que permitirán mejorar el mantenimiento de calles y espacios públicos en poblaciones de menor tamaño.

Según ha explicado Mayor, la renovación de la flota municipal fue el detonante para que los ayuntamientos vecinos solicitaran la posibilidad de incorporar estos vehículos. “De esta manera evitamos que recursos públicos queden inutilizados y contribuimos a mejorar servicios básicos en otros municipios”, han señalado.

Los alcaldes de los cuatro municipios firmaron ayer los acuerdos de cesión de los vehículos de limpieza. / Levante-EMV

Para los alcaldes de las cuatro localidades, José Antonio Roig de Albalat de la Ribera, Anna Gonzalez de Llaurí, Toni Sellés de Fortaleny y Òscar Navarro de Polinyà del Xúquer, "se trata de una ayuda excelente para poder garantizar un mayor y mejor bienestar así como una mejor limpieza para todos los ciudadanos".

Cada localidad receptora dispondrá de un vehículo, lo que supondrá un refuerzo significativo de los dispositivos de limpieza urbana y una mejora en la calidad del servicio que se presta a la ciudadanía. Desde el consistorio cullerense se destaca que esta actuación permite optimizar recursos y reducir costes, al tiempo que se fomenta una gestión más sostenible y responsable.

El alcalde de Cullera ha subrayado además la estrecha relación territorial y económica que une a estos municipios con la capital turística de la Ribera Baixa. “Son pueblos que mantienen una relación constante con Cullera, ya sea por motivos comerciales, de ocio o culturales, y esa interdependencia genera un impacto positivo en la economía local”, ha indicado.

La cesión de los vehículos se enmarca así en una política de colaboración comarcal y de economía circular en el ámbito público, reforzando los lazos entre administraciones locales y promoviendo un uso más eficiente de los recursos municipales.