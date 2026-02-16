Nacho Pérez se convierte en el primer futbolista de Turís en jugar en Primera División
Es también a sus 17 años el jugador más joven que debuta en la máxima categoría con el Levante tras participar en el partido disputado el domingo contra el Valencia
Rafa Puchades
El joven futbolista de Turís Nacho Pérez vivió el domingo un día inolvidable. Con tan solo 17 años debutó con el Levante UD en Primera División en el derbi contra el Valencia CF, convirtiéndose en el jugador más joven en vestir la camiseta blaugrana y, al mismo tiempo, en el primer jugador nacido en Turís en participar en un encuentro de Primera División española.
Nacho formó parte del once titular del conjunto de Orriols, disputando 78 minutos del encuentro que enfrentaba a los dos conjuntos de la capital del Turia. Un derbi de mucha necesidad para ambos conjuntos, y que al turisano no le pesó en su debut. El entrenador granota, Luis Castro, elogió al jugador, recalcando que es uno de los valores futuros más crecientes del Levante UD..
Nacho Pérez cumple su décima temporada en la cantera levantinista y este verano renovó por tres años más y dos opcionales. Esta temporada comenzó con el conjunto filial, pero su buen rendimiento le ha valido para que esté en dinámica de primer equipo. Ya había disputado minutos en dos encuentros de la Copa del Rey para convertirse en los últimos meses un habitual en las convocatorias del primer equipo.
Su buena progresión le ha valido para ser convocado por la selección Española, primero con la sub-17 y esta temporada con la categorí sub-18.
Suscríbete para seguir leyendo
- A qué hora bajará la velocidad del viento en Castellón y Valencia y cuándo acabará el aviso rojo de la Aemet
- El Roig Arena acoge la velada de MMA liderada por Ilia Topuria y Cristiano Ronaldo: entradas a la venta
- Aemet vuelve a activar los avisos por viento en la C. Valenciana: Valencia, Castellón y Alicante se ponen de nuevo en alerta tras el paso de la borrasca Oriana
- El emprendedor de Sumacàrcer que patentó Closca también revoluciona el diseño del aceite de oliva
- La 'actitud negativa' de los visitantes desata el caos en la obra interactiva 'El mundo del cambio irreversible' del Centro Hortensia Herrero
- Jóvenes de Alzira hacen cola durante tres días y tres noches para poder comprar una vivienda: 'Llevamos mucho tiempo buscando piso, pero los precios son intocables
- Vizcaíno Casas, el escritor olvidado que vendía millones de libros: “Mi padre volverá a ser leído cuando España deje de hablar de Franco”
- «Estamos ante una gran ruptura parecida a la Revolución Francesa»