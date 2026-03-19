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El estilista de Montserrat Carles Ruiz peina de valenciana a la alcaldesa Mª José Catalá

El estilista de Montserrat Carles Ruiz, con la alcaldesa de València, María José Catalá, ya peinada de valenciana.

El estilista de Montserrat Carles Ruiz, con la alcaldesa de València, María José Catalá, ya peinada de valenciana. / Instagram

Redacción Levante-EMV

El estilista de Montserrat Carles Ruiz, que cuenta con una larga trayectoria y amplio reconocimiento entre las fallas, se ha encargado de peinar de valenciana a la alcaldesa de València, María José Catalá.

“Y con la alcaldesa de Valencia he puesto fin a unos días frenéticos peinando valencianas, días de mucho trabajo pero que te hacen sentir mucho orgullo y respeto por una pasión y un sentimiento como es el Peinado de Valenciana”, ha comentado el estilista ribereño en un texto publicado en las redes sociales, junto a la fotografía con la alcaldesa ya peinada.

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Carles Ruiz aprovecha el mensaje para agradecer la confianza de todas y cada una de las falleras que se han puesto en sus manos.

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