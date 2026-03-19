Vaivén
El estilista de Montserrat Carles Ruiz peina de valenciana a la alcaldesa Mª José Catalá
El estilista de Montserrat Carles Ruiz, que cuenta con una larga trayectoria y amplio reconocimiento entre las fallas, se ha encargado de peinar de valenciana a la alcaldesa de València, María José Catalá.
“Y con la alcaldesa de Valencia he puesto fin a unos días frenéticos peinando valencianas, días de mucho trabajo pero que te hacen sentir mucho orgullo y respeto por una pasión y un sentimiento como es el Peinado de Valenciana”, ha comentado el estilista ribereño en un texto publicado en las redes sociales, junto a la fotografía con la alcaldesa ya peinada.
Carles Ruiz aprovecha el mensaje para agradecer la confianza de todas y cada una de las falleras que se han puesto en sus manos.
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