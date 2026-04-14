Bomberos de Alzira rescatan a tres cachorros abandonados en un colector en Alberic
La sociedad protectora de animales Modepran se ha hecho cargo de las crías recuperadas
Los bomberos de Alzira han rescatado este pasado fin de semana a tres cachorros de perro que estaban en el interior de un colector en una zona rural del término municipal de Alberic. Según la información facilitada por el Consorcio Provincial de Bomberos, poco después del mediodía de ayer se recibió un aviso de un particular que había escuchado ladridos y quejas de animales cerca de un colector próximo a la CV-541 en Alberic. Ante esta llamada, se desplazaron hasta la zona bomberos del Parque de Alzira, que pudieron acceder al interior del desagüe y rescataron a los perritos. Las crías se encontraban a unos veinte metros del acceso de la tubería.
Una vez rescatados, los animales quedaron bajo la custodia de los agentes, que avisaron a la sociedad protectora Modepran para su recogida. La protectora se ha hecho cargo de las crías, que estaban solas en el desagüe sin que se haya avistado a la madre en los alrededores.
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