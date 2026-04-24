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"Las emergencias son una responsabilidad de todos"

La campaña itinerante de la Conselleria de Emergencias para dar a conocer a la ciudadanía los riesgos más importantes que existen en la Comunitat Valenciana, promover una cultura preventiva y que los residentes puedan aplicar medidas de autoprotección en situaciones de catástrofe ha llegado este viernes a Algemesí. “Las emergencias son una responsabilidad de todos, no sólo de las Administraciones, la ciudadanía en su conjunto debe estar preparada en todo momento y debe conocer los servicios esenciales que la protegen”, ha señalado el conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama, que ha visitado esta unidad junto al alcalde de Algemesí, José Javier Sanchis. Más información