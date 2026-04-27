Més Algemesí impulsa una lista unitaria de izquierdas para "recuperar el futuro" y actuar de “dique” del PP y Vox

Més Algemesí ha dado el pistoletazo de salida a su estrategia política para la próxima legislatura tras la celebración de una asamblea general clave el pasado jueves 23 de abril. Según detalla la formación en una nota de prensa, el colectivo ha iniciado un proceso de movilización ciudadana con el objetivo de construir una alternativa "ambiciosa, sólida, plural y transformadora" de cara a las elecciones municipales de mayo de 2027. Ante lo que describen como un gobierno municipal de PP y Vox que ha instaurado discursos de "odio, racismo y negacionismo", Més Algemesí se posiciona como el "verdadero dique de contención necesario" desde una óptica valencianista y de izquierdas.

Durante el encuentro, las bases de la organización aprobaron las líneas directrices que marcarán su actuación, rechazando ser una mera opción de resistencia. En su lugar, el comunicado destaca el acuerdo de actuar como una "fuerza ofensiva e ilusionante centrada en poner a la gente al centro de las decisiones políticas" para lograr un municipio más "amable, vital y digno". Desde el punto de vista programático, la formación apuesta por un modelo de ciudad que recupere el espacio público, proponiendo una gran zona peatonal en el centro, el incremento de zonas verdes y la potenciación de un recinto ferial que combine la actividad económica con la convivencia festiva.

En materia de servicios sociales, la hoja de ruta de Més Algemesí incluye como prioridades la creación de una residencia pública de mayores y el impulso de políticas de vivienda asequible para favorecer la emancipación de los jóvenes frente a la actual inflación. Asimismo, la formación subraya el compromiso "innegociable" con la mejora de los servicios públicos, mencionando la ampliación del centro de salud, el apoyo a los institutos y escuelas infantiles, y la defensa del centro de día. En el ámbito cultural, el proyecto sugiere una revisión participativa de la Festa de la Mare de Déu de la Salut, la modernización del Museu de la Festa y la apertura de un "debate necesario y serio sobre la Setmana de Bous" para avanzar hacia un modelo de celebraciones más respetuoso y cohesionador.

Finalmente, la asamblea ha otorgado un mandato estratégico a su coordinadora para que lidere la búsqueda de alianzas que permitan configurar en 2027 una "única candidatura potente de izquierda, renovada y de más amplio espectro". Este movimiento busca aglutinar a nuevas fuerzas políticas locales y entidades civiles tras quince años de trayectoria del espacio. Josep Bermúdez, portavoz de Més Algemesí, ha hecho un llamamiento a la acción conjunta, señalando que es el momento de sumar voces y perspectivas para transformar la preocupación actual en un impulso de cambio local basado en el respeto y las sinergias.