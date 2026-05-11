L'Ajuntament d'Alzira renova el conveni de col·laboració amb l'Acadèmia Valenciana de la Llengua
L'Ajuntament d'Alzira ha renovat el conveni de col·laboració amb l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, reforçant així el compromís conjunt amb la promoció, la normalització i la difusió del valencià a la nostra ciutat, destaquen fonts municipals.
Este acord permetrà continuar impulsant iniciatives culturals, educatives i de divulgació lingüística que contribuisquen a mantindre viva la nostra llengua i acostar-la a tota la ciutadania. La renovació del conveni s'ha formalitzat amb la presència de la presidenta de l'AVL, Verònica Cantó, en un acte en el qual ha participat també l'alcalde d'Alzira, Alfons Domínguez.
L'Ajuntament d'Alzira valora molt positivament esta col·laboració amb l'AVL, ja que "consolida el paper d'Alzira com una ciutat compromesa amb la llengua, la cultura i les nostres arrels".