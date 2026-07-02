Inés Hernández Lladró

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El MUMA reivindica la tradición pictórica de Alzira a través de sus artistas

El Museu Municipal d’Alzira (MUMA) ha seleccionado 36 obras de distintos pintores de la localidad que forman parte de los fondos municipales con el objetivo de reivindicar la tradición pictórica de la ciudad en la exposición titulada “Pinzells d’Alzira. Ahir i hui”. Se trata de obras que datan desde el siglo XIX hasta la actualidad y que, en su conjunto muestran, diferentes generaciones de artistas del municipio que provienen de áreas muy distintas, desde profesionales vinculados al mundo del arte, el diseño, la docencia o la restauración, a otros artistas aficionados que han ejercido como maestros, comerciantes, profesionales liberales o personas dedicadas a otras ocupaciones que han compartido la pintura como forma de expresión.