La suerte vuelve a Carcaixent 48 horas después con un premio de la Bonoloto
La administración La Pilota sella uno de los cuatro boletos agraciados en España con un premio de segunda categoría
Inés Hernández Lladró
Un boleto validado en la Administración de Loterías nº 4 "La Pilota", situada en la Avenida Joan XXIII de Carcaixent, ha sido premiado en el sorteo de BonoLoto celebrado este lunes con 35.430,90 euros. Se trata de un premio que corresponde a la segunda categoría (cinco aciertos más complementarios).
Otro afortunado se hizo este lunes con el premio de segunda categoría que repartió más de 30.000 euros con un boleto validado en esta administración, que ya repartió el sábado 11 de julio un premio, también de segunda categoría, de 100.733,45 euros en el sorteo de la Primitiva. Con este nuevo premio "La Pilota" consolida su racha porque en lo que va de año ya suma siete premios.
En esta ocasión la combinación ganadora del sorteo de BonoLoto de este lunes ha estado formada por los números 21, 41, 24, 26, 25, 46 con complementario 32 y reintegro 5. No hubo acertantes de primera categoría, minetras que de segunda categoría hubo tres boletos más premiados validados en diferentes administraciones del Estado: en la nº 4 de Pontevedra; en la nº 16 de Madrid; y en la nº 22 de Getafe (Madrid).
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