La apertura del vertedero de Guadassuar en año y medio permitirá ahorrar más de 2,5 millones al año en transporte

La construcción del vertedero junto a la planta de gestión de residuos de Guadassuar, que permitirá asumir todas las tareas del proceso de tramiento de la basura en la comarca de la Ribera, comenzará en unos meses. El Consorcio de Residuos Ribera-Valldigna solicitó hace medio año la autorización ambiental integrada y está a la espera de la luz verde por parte de la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, para poder iniciar la obra del vertedero, que llega con dos décadas de retraso. El nuevo proyecto para esta demarcación, que abarca a 51 municipios, permitirá a la Ribera la gestión integral de residuos, que actualmente se administran a 270 kilómetros de distancia y comportan un elevado coste económico.

El proyecto del nuevo vertedero comarcal lleva en marcha desde que en 2006 se concedió la licitación del contrato, que incluía tanto el tratamiento de los residuos como la construcción y la posterior gestión de la instalación. Viente años después de procesos admnisitrativos que se han alargado y de dos campañas de sondeos para determinar la ubicación correcta del vertedero, se ha solicitado ya la autorización ambiental integrada, un trámite obligatorio que debe resolver la conselleria y que valora cómo la construcción de esta instalación puede afectar al entorno a nivel arqueológico, hidrológico y el impacto ambiental que supone la creación de un vertedero.

Ángel Rodríguez, gerente del Consorcio Ribera-Valldigna, estima que en unos meses podrían comenzar las obras y calcula que a finales del 2027 el proyecto de creación del vertedero podría estar acabado. La actividad del vertedero para completar la gestión que se realiza en la planta de Guadassuar y que pueda trabajar de manera autónoma comenzará "si hay suerte en 2028", según Rodríguez.

Como publicó Levante-EMV en agosto de 2025, la idea era que el vertedero entrara en funcionamiento en 2027. Sin embargo, el gerente, en su momento, se mostró prudente ante este anuncio porque todavía había “mucho camino que recorrer”. Además, las inundaciones y destrozos provocados por la dana de octubre de 2024, añadió, podían suponer un retraso. Finalmente, el atraso se ha producido provocando el traslado de la fecha de apertura del vertedero a inicios del 2028.

Reducir un 10 % los desechos

Esta instalación formará parte de la planta de gestión de residuos de Guadassuar y ayudará a solventar el problema que hasta el momento tiene la comarca, porque un 38 % de los residuos que llegan a la planta requieren ser enterrados en un vertedero del que la Ribera carece, comenta Rodríguez. Para el Consorcio de Residuos el vertedero "es imprescindible para la gestión de los residuos", aunque advierte de que esta debe implicar a toda la sociedad en el objetivo de reducir los residuos que se generan. Desde la entidad se ha defendido que la comarca "ya lidera los índices de recuperación, puesto que actualmente lleva a vertedero menos del 40 % de los residuos que entran en la planta", y se ha anunciado que "en diez años este porcentaje se tiene que reducir al 10 %".

De momento, se continuará con el traslado de los desechos hasta la planta de Almonacid del Marquesado en Cuenca, a 270 kilómetros de Guadassuar, argumenta Rodríguez. Al coste humano y económico que supone trasladar los rechazos hasta la planta conquense se suma la generación de dióxido de carbono, una práctica que "no tiene sentido", explica el gerente.

El vertedero se situará junto a la planta de tratamiento de Guadassuar, en la partida del Pla de Roser de l'Alcúdia, unos terrenos ricos en arcilla lo cual los convierte en impermeables y reúnen, por tanto, las condiciones idóneas para instalar la infraestructura, según ha explicado el gerente. Tras la evaluación de diversos emplazamientos, únicamente los municipios de Tous y Guadassuar mostraron su disposición a acoger la infraestructura. Finalmente, y tras la realización de varias catas del terreno bajo la supervisión del Instituto Geológico y Minero de España (IGME), se determinó que el lugar óptimo para su ubicación era Guadassuar, término que ya cuenta con plantas de selección y compostaje. La puesta en marcha de esta instalación permitirá evitar el traslado de los rechazos a plantas situadas a cientos de kilómetros de distancia, lo que supondrá un ahorro de más de 2,5 millones de euros anuales en costes de transporte, según estiman en el Consorcio Ribera-Valldigna. Veinte años después, con la creación de esta nueva área se completará la planta de tratamiento Guadassuar.