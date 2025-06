Así será el nuevo mural de 400 m2 en el muelle pesquero de Gandia

El mural “Teixint Xarxes”, de 400 metros cuadrados, situado ante la dársena del puerto de Gandia, está siendo realizado por Lluisa Penella Pons (32 años, Catarroja), artista profesional pública y de murales, caracterizada por la afinidad y conexión que presentan sus trabajos con el territorio local. La elaboración de la pieza ha sido demandada por la Cofradía de Pescadores de Gandia, perteneciente a la organización GALP (Grupo de Acción Local Pesquero de la provincia de València), y con la financiación de fondos europeos.

La composición artística de la obra es una combinación entre las ideas de la autora y las pretensiones de la entidad, en las que se ilustran, por una parte, el duro oficio de la pesca, a través de una secuencia de escenas que simbolizan la llegada en barco, la descarga del producto y cómo amarran el barco en el puerto. “Esa primera parte del mural es una especie de fotografía desenfocada en secuencias de actividades, compuestas por una narración cronológica”, comenta Lluisa Penelles. Y, por otro lado, se muestra la representación de la fauna litoral y autóctona de Gandia con los nombres populares de cada especie.

Una de las principales demandas de la Cofradía de Pescadores fue que no se reconociera a nadie en concreto, de modo que no hubiera ningún tipo de personalización en la obra. Algo que se conjuga bastante bien con la forma de trabajo de la artista, debido a que ella suele servirse de los referentes fotográficos, pintando únicamente los torsos de personas, huyendo de pintar la cabeza, De tal modo que pone el foco de la imagen en las manos. La ilustración también integra embarcaciones en el fondo, además de alguna que otra gaviota, a fin de dar la sensación paisajística, propia de sus murales.

Desde la cofradía la decisión de seleccionar a Penella para elaboración de su obra, viene determinada por su línea de trabajo en la que destaca la vinculación con el territorio local, la fauna y flora autóctona, la sostenibilidad y la etnografía. Enrique Ferrer, secretario de la cofradía, fue el encargado de ponerse en contacto con la artista, tras ver un mural acerca de la variedad de cítricos, que la misma pintora realizó para el Ayuntamiento de Palmera, en colaboración con la fundación Citrus Todolí.

Ante el arduo trabajo que supone la elaboración de dicho mural, y teniendo en cuenta que Lluisa Penella es autónoma, la misma comenta que en estos casos suele requerir de ayuda, de modo que se pone en contacto con profesionales, que también suelen ser autónomos, y colaboran con el trabajo en calidad de asistentes de producción.

Lluisa explica que a pesar de no tener una fecha de conclusión exacta del proyecto, siente una presión interna dada la apretada agenda que posee. Durante la elaboración de este mismo mural ha tenido que interrumpir el trabajo debido a que tenía concertada una cita en el Festival de Grafitea de Chester. “Entonces la presión es mía propia, para realizar todos los proyectos a tiempo, y que después te salga rentable económicamente en cuanto al tiempo, relación de honorarios, materiales y demás cuestiones”.

A la hora de realizar sus obras Penella resalta el hecho de no seguir modelos o corrientes artísticas de otros profesionales muy marcadas, sino más bien, observa una serie de ideas sobre las que puede partir, ya que según ella “son más referencias conceptuales que estéticas”. Entre sus referentes destaca la técnica de Anaís Florín, quien orienta su arte hacia temáticas como la huerta, la protección de la cultura y de los espacios naturales.

Además, la pintora resalta el orgullo que le produce la realización de la obra, ya que se trata de su mayor mural, si bien todavía no lo puede definir como el mejor, debido a que no lo ha concluido. Ella describe esa sensación como un proceso de “amor-odio a lo que estás haciendo, porque estás cansada, quieres acabar, pero a la vez estás finalizando, por lo que quiero concluirlo para ver cómo me siento” manifiesta la artista. También destaca el aprendizaje que le está reportando la elaboración de dicho trabajo monumental que, en muy pocos días decorará este espacio del puerto gandiense, perfectamente visible desde el muelle norte, el más turístico y concurrido de la zona.