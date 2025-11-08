El PSPV-PSOE de Oliva propone comprar el antiguo Cine de la Mar

En la memoria colectiva de muchos olivenses y turistas está el Cine de la Mar, un edificio situado en la playa de Pau Pi, en cuya planta baja se proyectaban las películas de la época. Se inauguró en 1953 y pronto se convirtió en punto de encuentro. Acogió funciones de cine, bailes, conciertos y teatro, además de un bar e incluso un hostal.

El inmueble, a 20 metros del mar y junto al Club Náutico, es de propiedad particular, de la familia de Chelo Peiró, la reconocida autora de recetarios de cocina que se han convertido en «best sellers», personas muy ligadas al mundo de la cultura. El cine se cerró en los años 70, y desde hace dos años está en venta. Ahora, el Grupo Municipal Socialista propone que el ayuntamiento compre esa planta baja para usos públicos y que funcione como un centro municipal polivalente que abra durante todo el año en esta zona marítima.

Los socialistas han redactado una moción, que presentarán al próximo pleno municipal, con la esperanza de lograr el apoyo del resto de grupos políticos, especialmente los dos partidos del Gobierno local, Projecte Oliva y UCIN.

El local albergó numerosas fiestas y guateques. / Levante-EMV

Fachada principal del inmueble en segunda línea de mar. / Levante-EMV

En concreto, lo que se someterá a votación es «que el Ayuntamiento de Oliva inicie los estudios y las valoraciones técnicas y económicas pertinentes para determinar la viabilidad de su adquisición, analizando las cantidades y los plazos que permitirían hacer efectiva la compra en condiciones adecuadas para el interés público». El bajo tiene 740 metros cuadrados de superficie (de los cuales más de 300 de terraza cubierta) y presenta un buen estado. El edificio ha sido testigo de proyecciones de cine, guateques, bailes en los días de Pascua, o cenas de verano. En 2012 se fue una marisquería y la parte superior acogió también un hostal.

La portavoz socialista, Ana Morell, cree que sería una buena idea. «La compra de este inmueble permitiría recuperar un espacio emblemático, además, su reactivación contribuiría a revitalizar la economía local y la oferta turística fuera de la temporada alta, reforzando la identidad y el tejido vecinal», comenta.

Vista del edificio, en primer término, en la playa de Pau Pi. / Levante-EMV

«Recuperar este espacio supondría un acto de responsabilidad con la memoria colectiva y una apuesta por la cultura y la cohesión social de la ciudad», asegura.

La pantalla y la terraza. / Levante-EMV

Los socialistas apuntan que en su gestión se podrían implicar varios departamentos municipales. Y entre los posibles usos proponen que sirva como sede de cine de verano y proyecciones culturales; conciertos, teatro y festivales infantiles; jornadas gastronómicas con producto local; punto de encuentro para mayores, talleres de cocina o danzas populares; punto de información turística, retén de la Policía Local en temporada alta; o almacén para guardar el material que se usa en diferentes eventos.

Ana Morell planteará el asunto el próximo lunes en la Junta de Gobierno Local, incluso antes del pleno, «y si el resto de grupos está de acuerdo incluso no tendríamos ningún problema en plantearlo como moción conjunta», señala.

El local está anunciado a la venta en un portal inmobiliario por 595.000 euros, aunque, en el caso de que Oliva apruebe la compra, serán los técnicos municipales los que realicen las tasaciones oportunas.

Justo al lado está una casa particular con cierto valor histórico en tanto que acogió durante la Guerra Civil una de las colonias para niños evacuados del frente bélico.