El centro histórico de Gandia se llena de vida con "Botigues al Carrer"

En el evento, que marca el final de la temporada de invierno, los comercios ofrecerán descuentos especiales

Elena Moncho y Santi García en rueda de prensa.

Elena Moncho y Santi García en rueda de prensa. / Àlex Oltra

Josep Camacho

Gandia

El centro histórico de Gandia acogerá este fin de semana la iniciativa Botigues al Carrer, una acción ya consolidada en el calendario comercial de la ciudad y que permitirá a los comercios locales dar visibilidad a sus productos y atraer visitantes de toda la comarca.

La concejala de Comercio, Elena Moncho, explicó que “esta acción ofrece la posibilidad de adquirir ofertas especiales, marca el final de la temporada de invierno y da la bienvenida a la de primavera”.

Por su parte, Santi García, presidente de Gandia Comercial Centre Històric, explicó que la iniciativa combina promoción y fiesta: “Es una manera de cerrar la campaña de invierno con ofertas inmejorables y permite que nuestros clientes conozcan la calidad y variedad del comercio del centro”.

García añadió que los visitantes podrán disfrutar de las ofertas durante todo el viernes y sábado, con más comodidad gracias al aparcamiento gratuito de hasta cuatro horas en los párkings de Prado y del Serpis que ofrecen los comercios adheridos a la cooperativa.

