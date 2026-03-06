Saray Fajardo

La playa de Tavernes tendrá el colector contra inundaciones tras más de 20 años de espera

La borrasca Regina dejó durante la jornada de ayer menos de 30 litros por metro cuadrado en Tavernes de la Valldigna, según los datos de la Associació Valenciana de Meteorologia. Aunque no fue el municipio en el que más llovió en la Safor, algunas calles de la playa llegaron a acumular varios centímetros de agua en cuestión de minutos.