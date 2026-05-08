Salva Talens

Banderazo de salida a la XIII Fira del Motor de Gandia: Más de un millar de coches y motos se exponen en el centro de la ciudad

La decimotercera edición de la Fira del Motor de Gandia ya está en marcha. A media mañana de este viernes, 8 de mayo, se ha inaugurado de manera oficial en un acto presidido por el alcalde de la ciudad acompañado de los representantes del sector de la automoción y las motocicletas.

Durante todo el fin de semana, hasta las 18 horas del domingo, 10 de mayo, los ciudadanos de Gandia y los visitantes tendrán la oportunidad de conocer y comprar, si llega el caso, los vehículos expuestos, que son más de un millar por parte de las 33 firmas-empresas expositoras.