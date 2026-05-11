Gandia celebra esta semana la XI Fira de la Gent Gran: consulta la programación

La concejala de Gente Mayor de Gandia, Maribel Codina, presentó la programación de la XI Fira de la Gent Gran, que tendrá lugar los días 13 y 14 de mayo en la Casa de la Cultura, con una amplia oferta de actividades dirigidas a fomentar la convivencia, la participación activa y el ocio saludable.

Codina destacó que la feria “se ha pensado para que mayores y los más pequeños puedan disfrutar de un ambiente festivo, participativo y familiar”, consolidándose así como “un espacio de encuentro, convivencia y diversión para todos”.

La programación incluye actividades muy diversas como bailes, una caminata, exhibiciones de pintura, baile rítmico, actuaciones musicales del Orfeó, del Centro de Convivencia y del CEAM, así como una muestra de gimnasia. Uno de los momentos más esperados es la tradicional demostración culinaria de la Fideuà de Gandia, que se cocinará en directo en el jardín y que podrá ser degustada por los asistentes.

En esta edición participarán los cuatro centros de convivencia de Gandia —Marxuquera, Roís de Corella, Corea y el Grau— así como lo CEAM de Gandia. Según la regidora la feria es también “una manera de mostrar todas las actividades que la gente mayor prepara durante todo el año con mucha ilusión”.

Entre las actividades destacadas el miércoles tendrá lugar la demostración de fideuà, mientras que el jueves se celebrará la caminata popular. La clausura de la feria irá a cargo de Rosa María Lobo y su hijo, con un espectáculo musical.

Programación

Miércoles 13 de mayo

10:30 h – Acto inaugural. Entrega de premios del concurso de portadas. Baile inaugural a cargo de Alexandra Plá.

10:30 h – Master Class de Gimnasia. Con Gemma Terrades, profesora del CEAM Gandia.

12:00 h – Master Class de Yoga. Con Fany Marco, profesora de yoga de los Centros Municipales de Convivencia.

12:30 h – Showcooking de Fideuà de Gandia. La asociación gastronómica Fideuà de Gandia cocinará una fideuà y ofrecerá degustación a los participantes.

17:00 h – Exhibición de sevillanas. Alumnado de sevillanas de los Centros Municipales de Convivencia. Dirección: Alexandra Plá.

17:15 h – Exhibición del grupo de voluntariado Baile en línea Country de Marxuquera. Dirección: Albert Smyth.

17:30 h – Exhibición del grupo de voluntariado Baile en línea Grau. Asociación de Jubilados del Grau. Dirección: José Císcar i Vicent Moreno.

17:45 h – Actuación de la Escuela de Danza Rapsodia Grupos de baile dirigidos por Amparo Bertó.

18:00 h – Baile Rítmico. Centro Municipal del Corea. Dirección: Inmaculada Madueño.

18:30 h – Actuación del Orfeón del Centro de Convivencia. Dirección: Adrià Gil Boronat.

19:00 h – Actuación de solista, coro y rondalla del CEAM de Gandia. Interpretación del himno de Gandia como conclusión. Dirección: Montse Bermúdez.

Jueves 14 de mayo

09:30 h – Caminata / excursión. Recomendaciones: ropa cómoda, crema solar, gorra, agua y calzado adecuado.

10:00 h – Exhibición de pintura en el jardín de la Casa de Cultura. Alumnado de pintura de los Centros Municipales de Convivencia del Corea y Roís de Corella. Dirección: Margarita Riggio.

11:00 h – Master Class de Fit Flan

12:00 h – Master Class de Zumba. Con Inma Madueño.

17:00 h – Actuación del grupo de danzas. Centro de Convivencia Roís de Corella. Dirección: Joanvi Mengual.

17:15 h – Exhibición de Baile en línea. Centro de Marxuquera. Dirección: Alexandra Plá.

17:25 h – Exhibición de Bailes de Salón. Centros de Convivencia del Grau y Roís de Corella. Dirección: Inmaculada Madueño.

17:30 h – Espectáculo del grupo de batucada de la Fundació Espurna.

18:00 h – Espectáculo “Eurovisión”. Coreografía del Centro Municipal de Convivencia de Roís de Corella. Dirección: Alexandra Plá.

18:10 h – Espectáculo “Cabaré”. Coreografía del Centro Municipal de Convivencia del Corea. Dirección: Alexandra Plá.

18:20 h – Bingo. Concurso organizado por Audiotechno.

18:30 h – Actuación de Manu León. Concierto internacional de guitarra, catedrático de guitarra flamenca y clásica. Colaboración especial de Rosa María Lobo “Maya”.

Otras actividades