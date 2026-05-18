Gandia consolida su apuesta por la lectura en valenciano en la sexta edición de la Plaça del Llibre
La gran respuesta del público, el éxito en ventas y el homenaje a Josep Piera consolidan un año más a la ciudad como referente cultural
Ainhoa Ferrando
La sexta edición de la Plaça del Llibre de Gandia cerró ayer con un balance positivo de ventas y asistencia pública y se ha consolidado como una de las grandes citas culturales en valenciano del territorio.
Durante cuatro días, la plaza Rei Jaume I se convirtió en un gran espacio de encuentro para la literatura, el pensamiento crítico y la cultura con una programación diversa y participativa que ha contado con una gran respuesta de la ciudad.
Desde las librerías participantes han mostrado una gran satisfacción por la gran acogida y han destacado la importancia de una iniciativa “tan necesaria como la visibilización del libro en valenciano”.
Esta edición ha contado con la presencia de escritoras y escritores de primer nivel como Elvira Cambrils, Núria Cadenes, Martí Domínguez o Carlota Gurt, que han protagonizado algunas de las conversaciones y presentaciones más destacadas dentro de una programación que también incluyó actividades familiares, recitales, debates, memoria histórica y espacios para fomentar la lectura.
El punto final de esta edición fue el homenaje dedicado al escritor Josep Piera, una de las figuras fundamentales de la literatura valenciana contemporánea, en un acto emotivo que sirvió para reconocer su trayectoria y su aportación a las letras valencianas.
Desde las instituciones implicadas en la organización de la Plaça del Llibre han expresado su orgullo por la consolidación de esta propuesta cultural. La cita ha vuelto a demostrar la capacidad de la cultura y la lectura por generar espacios compartidos, cohesión social y participación ciudadana.
Libros más vendidos
Entre los libros más vendidos destacan “Amor particular”, de Mercè Climent (letra impresa); "Narratoheretgies", de Juli Capilla (Letra Impresa); y “Qui salva una vida”, de Núria Cadenes (Proa Edicions).
Suscríbete para seguir leyendo
- Cinco días de cola en la calle Colón para conseguir uno de los relojes que Swatch lanza hoy con una marca de lujo
- Llorca promete a un grupo de profesores una nueva oferta con subida de sueldo: 'Encontraremos un punto medio
- Balneario de Alameda: tres años taponando un manantial de aguas curativas
- Así será la visibilidad del césped desde las gradas del Nou Mestalla
- Los pisos se venden con un descuento de 50.000 euros en València por la caída a plomo de las ventas
- Los pisos tipo 'Dubái' llegan a Valencia: 300 viviendas de 30 metros a 99.000 euros
- Un fallecido y un herido en un accidente de tráfico en la A-3 a su paso por Caudete de las Fuentes
- Gandia prevé una ocupación hotelera del 90 % durante el puente festivo que celebra gran parte de la Comunidad de Madrid