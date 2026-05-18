Gandia consolida su apuesta por la lectura en valenciano en la sexta edición de la Plaça del Llibre

La sexta edición de la Plaça del Llibre de Gandia cerró ayer con un balance positivo de ventas y asistencia pública y se ha consolidado como una de las grandes citas culturales en valenciano del territorio.

Durante cuatro días, la plaza Rei Jaume I se convirtió en un gran espacio de encuentro para la literatura, el pensamiento crítico y la cultura con una programación diversa y participativa que ha contado con una gran respuesta de la ciudad.

Desde las librerías participantes han mostrado una gran satisfacción por la gran acogida y han destacado la importancia de una iniciativa “tan necesaria como la visibilización del libro en valenciano”.

Esta edición ha contado con la presencia de escritoras y escritores de primer nivel como Elvira Cambrils, Núria Cadenes, Martí Domínguez o Carlota Gurt, que han protagonizado algunas de las conversaciones y presentaciones más destacadas dentro de una programación que también incluyó actividades familiares, recitales, debates, memoria histórica y espacios para fomentar la lectura.

El punto final de esta edición fue el homenaje dedicado al escritor Josep Piera, una de las figuras fundamentales de la literatura valenciana contemporánea, en un acto emotivo que sirvió para reconocer su trayectoria y su aportación a las letras valencianas.

Desde las instituciones implicadas en la organización de la Plaça del Llibre han expresado su orgullo por la consolidación de esta propuesta cultural. La cita ha vuelto a demostrar la capacidad de la cultura y la lectura por generar espacios compartidos, cohesión social y participación ciudadana.

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Libros más vendidos

Entre los libros más vendidos destacan “Amor particular”, de Mercè Climent (letra impresa); "Narratoheretgies", de Juli Capilla (Letra Impresa); y “Qui salva una vida”, de Núria Cadenes (Proa Edicions).