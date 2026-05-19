Tavernes de la Valldigna instala nuevos paneles informativos de sus recursos turísticos

El Ayuntamiento de Tavernes de la Valldigna ha instalado en las últimas semanas nuevos paneles informativos de los recursos turísticos de la localidad. Una nueva señalética para continuar potenciando la información y facilitar la ubicación a los visitantes y vecinos y vecinas de los diferentes espacios naturales del término municipal.

Se han colocado un total de 13 señales de información y direccionales que facilitan la llegada a diferentes puntos de interés turístico como el Clot de la Font, la ermita de Sant Llorenç o el mirador de la Cadira, entre otras. La señalización se ha ubicado en vías principales del municipio, como la avenida de la Valldigna, para guiar a los visitantes hasta estos puntos de interés natural y paisajístico.

El proyecto ha sido impulsado por la Concejalía de Turismo con una subvención de la Diputación por un importe de 2.827 euros.

La alcaldesa, Lara Romero, destaca que “continuamos trabajando para poner en valor el patrimonio natural y paisajístico de Tavernes y hacerlo más accesible tanto para las personas que nos visitan como para los vecinos”. Así mismo, remarca que “Tavernes cuenta con unos recursos naturales privilegiados y es importante continuar mejorando los servicios y la información turística para fomentar un turismo sostenible y de calidad”.

Por su parte, el concejal de Turismo, Emilio Fonseca, explicó que esta nueva señalización "permite mejorar la experiencia de las personas visitantes y facilitar el acceso a los principales recursos turísticos del término municipal. La promoción turística pasa también por tener espacios muy identificados y accesibles, y continuar impulsando acciones que conectan nuestro entorno natural con la actividad turística y económica del municipio”.