Beniarjó aprueba los presupuestos municipales de 2026 por unanimidad por quinto año consecutivo

El Ayuntamiento de Beniarjó ha aprobado por unanimidad los presupuestos municipales de 2026, un hito que se produce por quinto año consecutivo, a pesar de que el equipo de gobierno del PSPV-PSOE se encuentra en minoría.

Las cuentas municipales, que ascienden a 1.777.510 euros, han recibido el apoyo de los tres grupos con representación municipal después de un proceso de diálogo y consenso entre el gobierno local y los grupos de la oposición, PP y Compromís. El alcalde, Óscar Barres, agradece “la voluntad y disposición del PP y de Compromís para dialogar y llegar, un año más, en un acuerdo para aprobar las cuentas municipales”.

El presupuesto de Beniarjó para el ejercicio 2026 presenta un incremento del 8,3 % respecto al año anterior y responde a la voluntad de continuar garantizando unos servicios públicos de calidad, reforzar las políticas de mantenimiento y continuar impulsando iniciativas de apoyo al tejido asociativo, comercial y social del municipio.

Entre las principales novedades destaca el incremento del Capítulo de Personal, que asciende a 836.456 euros, con el objetivo de continuar garantizando el correcto funcionamiento de los servicios municipales.

En cuanto al Capítulo II, destinado a gastos en bienes corrientes y servicios, suma un total de 734.913 euros. Dentro de este apartado se han incrementado las partidas de mantenimiento y de vías públicas, atendiendo las necesidades del municipio y la mejora de los espacios comunes.

Los presupuestos también mantienen la apuesta por la reducción y el control de la población de cerdos jabalíes, con una dotación próxima a los 6.000 euros, así como una partida de 10.000 euros destinada a agricultura y caminos, complementaria a las ayudas que llegan desde otras administraciones.

En el ámbito social se mantiene la partida de 9.000 euros para programas de ayudas sociales y económicas dirigidas a cubrir necesidades básicas de las familias. Igualmente, se consolidan las iniciativas de apoyo a la formación y la juventud, con 5.000 euros para ayudas en el estudio y prácticas formativas, 2.000 euros para becas deportivas y 4.000 euros para el programa "Beniarjó te Beca".

El presupuesto también reserva 6.000 euros para la celebración del Día del Comercio Local, una iniciativa destinada a dinamizar la actividad económica del municipio, y mantiene los convenios de colaboración con las asociaciones locales, a las cuales reconoce su tarea social, cultural y deportiva.

Además, se conserva la partida de 10.000 euros destinada a inversiones a través de los presupuestos participativos, una herramienta que permite a la ciudadanía implicarse directamente en la definición de las actuaciones municipales.

El alcalde, Óscar Barres, señala que “igual que en ejercicios anteriores, el objetivo del equipo de gobierno ha sido elaborar unos presupuestos con el máximo consenso posible entre todas las fuerzas políticas representadas en la corporación”.

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El alcalde subraya que “estas cuentas son el presupuesto de todos y todas, puesto que han sido confeccionados desde la responsabilidad, el consenso y el compromiso compartido de trabajar por el bienestar de los vecinos de Beniarjó”.