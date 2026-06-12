Renfe reestructura los horarios de la línea C1, que discurre por Gandia, Xeraco y Tavernes de la Valldigna, para este fin de semana
Los cambios se producen con motivo de las obras de mejora en la infraestructura entre Sollana y Cullera
Con motivo de las obras de mejora en la infraestructura entre Sollana y Cullera, Renfe vuelve a reestructurar los horarios de la línea C1 de cercanías para este fin de semana, los días 13 y 14 de junio.
Además de esta modificación horaria, existe una pequeña variación: Todos los recorridos pararán por Gandia excepto dos trenes. El convoy saldrá de València Estació Nord a las 8:07 de la mañana, pasará por Tavernes de la Valldigna a las 9:02 y llegará a la playa/ Grau de Gandia a las 9:22. Lo mismo ocurre con el viaje de las 18 de la tarde, que finalizará su destino en la playa a las 19:15.
En sentido contrario, el tren saldrá desde el Grau de Gandia a las 9:48 de la mañana y llegará a València a las 11:13, y el viaje de las 19:50 finalizará a las 21:17.
A diferencia de esta variación, el resto de viajes seguirán el recorrido habitual.
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