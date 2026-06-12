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Renfe reestructura los horarios de la línea C1, que discurre por Gandia, Xeraco y Tavernes de la Valldigna, para este fin de semana

Los cambios se producen con motivo de las obras de mejora en la infraestructura entre Sollana y Cullera

Estación de tren de Gandia

Estación de tren de Gandia / Ainhoa Ferrando

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Ainhoa Ferrando

Gandia

Con motivo de las obras de mejora en la infraestructura entre Sollana y Cullera, Renfe vuelve a reestructurar los horarios de la línea C1 de cercanías para este fin de semana, los días 13 y 14 de junio.

Además de esta modificación horaria, existe una pequeña variación: Todos los recorridos pararán por Gandia excepto dos trenes. El convoy saldrá de València Estació Nord a las 8:07 de la mañana, pasará por Tavernes de la Valldigna a las 9:02 y llegará a la playa/ Grau de Gandia a las 9:22. Lo mismo ocurre con el viaje de las 18 de la tarde, que finalizará su destino en la playa a las 19:15.

Tren València

Horario tren València con dirección Gandia / Levante-EMV

En sentido contrario, el tren saldrá desde el Grau de Gandia a las 9:48 de la mañana y llegará a València a las 11:13, y el viaje de las 19:50 finalizará a las 21:17.

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Horario de tren de Gandia con destino València

Horario de tren de Gandia con destino València / Levante-EMV

A diferencia de esta variación, el resto de viajes seguirán el recorrido habitual.

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