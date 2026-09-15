Bellreguard, 30 años después: el fotógrafo de Sollana Francesc Vera vuelve a retratar el pueblo y sus fiestas

En el año 1996 veía la luz "Bellreguard vist per Francesc Vera", un libro que reunía 60 instantáneas en blanco y negro, donde el fotógrafo de Sollana proponía un recorrido por los rincones del municipio, la vida cotidiana de su gente y la eclosión de las fiestas. Ahora, treinta años después, Vera vuelve a retratar Bellreguard, esta vez en color. La nueva publicación, "Bellreguard 30 anys després", es un encargo del ayuntamiento, a través de la Concejalía de Promoción Turística, y forma parte de las actividades conmemorativas de los "540 anys del Bellreguard dels Borja".

Está editado por Afers y tiene 88 páginas, con 60 nuevas fotografías. La publicación tiene un prólogo del escritor Salvador Vendrell, que también incorpora una docena de fotografías del autor, más pequeñas.

Vera explica que «fotografiar un pueblo tantos años después no es volver al mismo punto; el pueblo ha cambiado y también lo ha hecho el fotógrafo». Su mirada renovada vuelve a captar la vida de Bellreguard, la fuerza de sus rituales colectivos y su gente.

Si en el primero Vera se acercó a Bellreguard como un viajero y retrató sobre todo espacios en el segundo se ha centrado en las personas, con especial énfasis en las tradiciones festivas. Aparecen Els Pedacets, el Tio de la Porra y los Moros i Cristians. En el primero fotografió unas fiestas de barrio que han desaparecido, las de las calles Sant Francesc y Sant Vicent.

Vera comenta que hoy Bellreguard "tiene el doble de extensión y ha ganado población, pero además se ha multiplicado su tejido asociativo, por ejemplo ahora hay más comparsas de Moros i Cristians". Y su obra también tiene un cariz diferente en esta segunda versión: "Son fotografías que sugieren un ambiente, un contenido, un mensaje". Considera que el buen fotógrafo "debe tener un mínimo de curiosidad y encontrar estímulos".

Sobre el autor

Francesc Vera es licenciado en Filosofía y Ciencias de la Educación por la Universitat de València y Doctor en Comunicación Audiovisual por la Universitat Politècnica de València. Nacido en Sollana en 1953, tiene en su haber numerosas exposiciones colectivas e individuales. Pertenece al colectivo Foto Espai Gandia, que también ha organizado algunas exposiciones en Bellreguard.

Desde 2025 dirige la colección L'Instant, de la Institució Alfons el Magnànim de la Diputación de València, dedicada a publicar la obra de fotógrafos profesionales de localidades valencianas que trabajaron en las décadas de los 50 y 60 del siglo XX.

La presentación de "Bellreguard 30 anys després" tendrá lugar este viernes, 18 de septiembre, a las 19.30 horas, en el salón de plenos del ayuntamiento, en un acto abierto a la ciudadanía. Está prevista la intervención del autor y del alcalde, Àlex Ruiz.