La nova Llar de Persones Majors del barri Campament ha obert les seues portes a Paterna. Centenars de persones es van passar a conéixer les noves instal·lacions municipals que permetran als més de 2.300 socis de la Llar de Campament gaudir d'una nova seu totalment adaptada a les seues necessitats.

Situat en el número 54 de l'Avinguda Blasco Ibáñez, el local ocupa una superfície de 650 m² i té accés per dos carrers, la qual cosa permetrà als usuaris disposar molt més espai i una major accessibilitat.

Equipat amb cuina, barra de bar, zones diferenciades de ball, jocs i cafeteria, la nova llar també està dotat d'un taller de pintura i preparat per a albergar, entre altres serveis, el de perruqueria, adaptant-se així a les peticions dels membres i usuaris de la Llar.

Amb un berenar a l'aire lliure i un ball a l'interior de les noves instal·lacions, l'Ajuntament va celebrar l'obertura de la nova instal·lació en la qual es van donar cita representants del teixit social, associatiu i festiu del barri de Campament a més dels majors de la ciutat.

Durant la trobada, l'alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo, acompanyat del regidor del Major, Julio Fernández i el president de la Llar del Major de Campament, Juan Cano, va destacar que “amb aquest nou espai continuem cuidant i millorant la qualitat de vida de les persones majors de Paterna, oferint-los serveis adaptats a les seues necessitats, a millorar la seua convivència i incentivar les relacions socials”.

El primer edil també va tindre paraules d'agraïment per a la Junta Directiva de la Llar de Campament pel seu treball i col·laboració perquè aquesta nova seu tirara avant així com per a tots els seus membres per l'excel·lent acolliment que han fet del seu nou punt de trobada.

La Llar de Persones Majors de Campament és la segona instal·lació municipal per a majors de nova creació construïda per l'Equip de Govern socialista en aquests últims anys i se suma a la nova Llar de persones Majors de Santa Rita i a la reforma i millora de la Llar de Persones Majors de La Canyada.